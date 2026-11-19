В Копенгагене праздничный сезон начинается с открытием парка «Тиволи» к Рождеству. Парку 183 года, и это..

В Копенгагене праздничный сезон начинается с открытием парка «Тиволи» к Рождеству. Парку 183 года, и это его 33-й сезон рождественских праздников.

После окончания сезона Хэллоуина в «Тиволи» прошло всего 10 дней, и преображение впечатляет: здесь более миллиона мерцающих огоньков, около тысячи рождественских ёлок и примерно 80 000 ёлочных шаров.

[Сюзанна Мёрк Кох, генеральный директор «Тиволи»]:

«У нас есть рождественская ярмарка, есть Санта-Клаус, вы можете покатать детей на аттракционах, а позже вечером сходить на балет – в этом году снова идёт “Щелкунчик”».

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«Тиволи» – один из старейших парков развлечений в мире. Он находится в самом сердце Копенгагена и расположился на площади 83 тысячи квадратных метров.

Впервые парк открылся в 1843 году. «Тиволи» основал предприниматель Георг Карстенсен, вдохновившийся несколькими парками и садами, которые посетил за границей.

Среди первых посетителей парка был и Ханс Кристиан Андерсен. А в 50-х годах прошлого века сюда приезжал Уолт Дисней – за вдохновением для создания Диснейленда.

В этом рождественском сезоне здесь ожидают около миллиона посетителей, в том числе – много иностранцев.

[Кортни Шрамм, туристка из США]:

«Это захватывает дух в самом лучшем смысле. Кажется, куда ни глянь – везде или ёлочное украшение, или мерцающие огоньки, или снежный шар. Всё очень нарядно и невероятно красиво». [Диана Цан, туристка из США]:

«Атмосфера здесь потрясающая, сразу чувствуется уют и праздник».

Многие жители Копенгагена приводят сюда своих детей с самого их рождения.

К примеру, эта пожилая пара посещает парк до четырёх раз в год.

[жители Копенгагена]:

«Это очень, очень замечательная традиция. Прекрасное место. И мы надеемся, что выпадет немного снега, потому что это было бы чудесно. Вот тогда наступит настоящее Рождество». [жительница Копенгагена]:

«Здесь очень уютно. Здесь собраны все атрибуты датского Рождества».

Рождественский сезон в «Тиволи» продлится до 3 января.

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