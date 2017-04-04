Город в Грузии живёт благодаря подъёмникам возрастом 63 года

Это один из многих подъёмников, которые активно перевозят жителей грузинского города Чиатура. Сеть канатных дорог – главное средство передвижения.

Когда-то здесь находилось одно из богатейших марганцевых месторождений в мире. Добыча ведётся с 1879 года. Местным жителям было сложно добираться по горам до карьеров. Решение нашли в 50-х годах прошлого века. Здесь начали строить канатные дороги. Большинство начали работу в 1954 году.

В настоящее время функционирует 17 подъёмников, причём, круглосуточно. Оборудование на них никогда не меняли. Даже телефоны для экстренной связи внутри кабинок — раритеты советских времён.

На первый взгляд кажется, что ездить на таких дорогах очень опасно. Но для местных жителей это — часть повседневной жизни.

[Мамука Санидзе, житель Чиатуры]:

«Дороги здесь очень плохие. Вот почему мы не можем представить, как бы жили без канатных дорог. Они нужны не только городу, но и окрестным сёлам. Сельские жители также от них зависят. На них они добираются до пунктов назначения. Я вырос на этом транспорте. Водители и контролёры меняются, а канатные дороги остаются».

Аварии всё же случаются. Правда, очень редко.

[Нато Купатадзе, водитель]:

«Эта конкретная дорога была построена в 1953 году и запущена в 1954. Я работаю здесь 13 лет. Однажды случилась поломка. Мы висели в кабине семь часов. Затем её попытались двигать вручную. В течение семи часов мы ехали очень медленно. Но на станцию заехать не смогли. Тогда пришли горняки-спасатели. Всех семерых пассажиров удалось безопасно достать из кабины». [Ламара Вардосанидзе, учитель музыки]:

«Я живу здесь 30 лет. Если бы не было канатной дороги, я бы не смогла тут жить, потому что другого транспорта нет. Все, включая пятерых жителей деревни, полностью зависят от канатной дороги».

Канатными дорогами и по сей день пользуются также горняки, которые задействованы в добыче марганцевой руды, кварцевого песка и мрамора.