Узбекских фермеров снабжают саженцами лимона и курами

[Гульсора Хасанова, выпускница экономического колледжа]:

«В декабре и январе я взяла в кредит семь миллионов сумов, чтобы купить 300 кур. В день я получаю и продаю 250-260 яиц. Зарабатываю 110 тысяч сумов ежедневно (30 долларов США)».

21-летняя узбечка Гульсора недавно закончила экономический колледж и сразу перешла от теории к практике. Девушка стала предпринимателем. Разводит кур. 300 уже купила. Как только отдаст кредит в 1900 долларов, хочет взять второй и постепенно довести число птиц до 1000.

Правительство Узбекистана решило снабдить курами и деревьями лимона около двух миллионов домохозяйств. Цель проекта – сократить число безработных и стимулировать экономику.

В основном, деньги на покупку дают в кредит. Но малообеспеченным семьям обещают помогать бесплатно.

[Малохат Шомирзаева, домохозяйка]:

«Недавно мы взяли кредит на 2050 долларов США в Агробанке. Мы купили 100 кур. 50 я отдала дочери, чтобы она могла обеспечивать свою семью. Мы получаем 47-48 яиц в день. Мы также построили новую теплицу».

Власти говорят: создают компании, которые продают фермерам кур и деревья лимона. Затем эти же компании выкупают у предпринимателей полученную продукцию и поставляют в другие страны.

[Ёкубжон, фермер]:

«Наша компания выращивает лимоны. Мы также даём саженцы лимона фермерам».

Узбекистан ежегодно экспортирует фрукты и овощи на миллиарды долларов. Главный покупатель – Россия. Спрос возрос ещё больше после того, как Москва ввела санкции на поставку западной продукции.

Почти две трети узбеков живут в сельской местности. Сотни тысяч из них – безработные.