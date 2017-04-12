Узбекских фермеров снабжают саженцами лимона и курами

[Гульсора Хасанова, выпускница экономического колледжа]:
«В декабре и январе я взяла в кредит семь миллионов сумов, чтобы купить 300 кур. В день я получаю и продаю 250-260 яиц. Зарабатываю 110 тысяч сумов ежедневно (30 долларов США)».
Правительство Узбекистана решило снабдить курами и деревьями лимона около двух миллионов домохозяйств. Цель проекта – сократить число безработных и стимулировать экономику.
В основном, деньги на покупку дают в кредит. Но малообеспеченным семьям обещают помогать бесплатно.
[Малохат Шомирзаева, домохозяйка]:
«Недавно мы взяли кредит на 2050 долларов США в Агробанке. Мы купили 100 кур. 50 я отдала дочери, чтобы она могла обеспечивать свою семью. Мы получаем 47-48 яиц в день. Мы также построили новую теплицу».
Власти говорят: создают компании, которые продают фермерам кур и деревья лимона. Затем эти же компании выкупают у предпринимателей полученную продукцию и поставляют в другие страны.
[Ёкубжон, фермер]:
«Наша компания выращивает лимоны. Мы также даём саженцы лимона фермерам».
Узбекистан ежегодно экспортирует фрукты и овощи на миллиарды долларов. Главный покупатель – Россия. Спрос возрос ещё больше после того, как Москва ввела санкции на поставку западной продукции.
Почти две трети узбеков живут в сельской местности. Сотни тысяч из них – безработные.