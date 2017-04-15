Горы Омана помогут сократить объёмы СО2 в атмосфере

Задача программы: изъять парниковые газы из атмосферы, используя для этого природный процесс карбонизации.
[Питер Келемен, геохимик из Колумбийского университета]:
«Эти горы вобрали в себя миллиарды тонн углекислого газа. Эта гора на востоке полностью состоит из карбоната магния и кварца. В этой горе миллиарды тонн СО2».
Процесс вбирания очень медленный. В горах Хаджар на огромных участках нет земной коры. На поверхность выступает мантия. В ней содержится перидотит – порода, которая взаимодействует с водой и воздухом и захватывает молекулы углекислого газа. В результате рождаются карбонат кальция и известняк.
Учёные должны изучить процессы природной карбонизации, а потом их ускорить.
Первым делом исследователи изучают слои мантии. Для этого проделывают скважины и будто трубочкой для напитков достают фрагменты почвы. Бурят на 400 метров вглубь.
В мире работает около 15 подобных проектов, которые сокращают объёмы СО2 в атмосфере: создают фильтры или делают из углекислого газа топливо. А эта команда хочет, чтобы избавиться от углекислого газа им помогла сама природа.
После начала промышленной революции СО2 в воздухе стало почти в два раза больше. По мнению учёных, если так пойдёт и дальше, уже к 2100 году средняя температура на планете повысится на шесть градусов.