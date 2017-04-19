Трамп подписал указ: «Покупай американское, нанимай американцев»

[Дональд Трамп, президент США]:
«Закон «Покупай американское» подразумевает, что федеральное правительство при закупках, строительстве или финансировании проектов должно использовать товары, произведённые внутри страны. Многие годы эти стандарты не поддерживали из-за большого числа альтернативных программ и исключений. В результате рабочие места и контракты обменивали на дешёвые, субсидированные и низкокачественные иностранные товары».
Должны изменить и правила выдачи виз иностранцам с определёнными рабочими навыками, так называемых виз H-1B. По мнению Трампа, компании используют их, чтобы заменять американцев на иностранных специалистов, которым можно меньше платить.
[Дональд Трамп, президент США]:
«В настоящее время визы H-1B выдают как выигрыши в лотерее. Это неправильно. Наоборот, их нужно давать только самым профессиональным и высокооплачиваемым заявителям. И эти визы нельзя использовать для замены американцев на рабочих местах».
Теперь американские чиновники должны будут всё проверить и предложить, как исправить систему.