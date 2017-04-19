19 апреля 2017

Трамп подписал указ: «Покупай американское, нанимай американцев»

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Президент США подписал новый указ. Условно он называется «Покупай американское, нанимай американцев». Согласно нему, государственные учреждения должны выбирать товары, произведённые на американских предприятиях. Кроме того, на рабочих местах американцев нельзя заменять иностранцами только потому, что можно сэкономить на зарплате.

[Дональд Трамп, президент США]:
«Закон «Покупай американское» подразумевает, что федеральное правительство при закупках, строительстве или финансировании проектов должно использовать товары, произведённые внутри страны. Многие годы эти стандарты не поддерживали из-за большого числа альтернативных программ и исключений. В результате рабочие места и контракты обменивали на дешёвые, субсидированные и низкокачественные иностранные товары».

Должны изменить и правила выдачи виз иностранцам с определёнными рабочими навыками, так называемых виз H-1B. По мнению Трампа, компании используют их, чтобы заменять американцев на иностранных специалистов, которым можно меньше платить.

[Дональд Трамп, президент США]:
«В настоящее время визы H-1B выдают как выигрыши в лотерее. Это неправильно. Наоборот, их нужно давать только самым профессиональным и высокооплачиваемым заявителям. И эти визы нельзя использовать для замены американцев на рабочих местах».

Теперь американские чиновники должны будут всё проверить и предложить, как исправить систему.

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