Эфиопские дизайнеры пошили наряды для инвалидов

Двадцатисемилетняя жительница Аддис-Абебы Сабела Кадир – инвалид с рождения. В Эфиопии такие, как она, страдают из-за предрассудков в обществе. Здесь инвалидность считают проклятием, посланным за грехи родственников.

Однако у Сабелы судьба немного счастливее. Она стала сценаристом, режиссёром и актрисой, сняла собственный фильм. Теперь участвует в новом проекте – показе мод для людей с ограниченными возможностями.

Наряды пошиты дизайнерами по индивидуальным меркам и с учётом особенностей телосложения моделей. Например, у Сабелы – небольшой рост и неровная спина.

[Тигест Демессе, дизайнер]:

«Когда я готовила выкройку, хотела сделать накладку на плечо, потому что у Сабелы искривление. Но она отказалась. Ей понравился дизайн, и она не захотела что-то менять».

Перед показом в гримёрной — оживление, модели готовятся к выходу на подиум.

[Сабела Кадир, модель]:

«Я отлично подготовилась и очень счастлива, что участвую в этом. Хочется сделать всё возможное, чтобы показ прошёл успешно».

Всё наряды — детища 15 эфиопских дизайнеров. Они участвуют в проекте, чтобы помочь инвалидам повысить самооценку.

[Тседи Кебеде, дизайнер]:

«Сейчас мы работаем над моделями, которые подойдут людям с ограниченными возможностями. Раньше никто этим не занимался, поэтому инвалидам было сложно найти подходящую одежду».

Теперь наряды можно заказать в дизайнерских магазинах. Правда, их стоимость для эфиопов, тем более инвалидов, довольно высокая. Однако одна из целей проекта – сломать стену предрассудков. И первый шаг уже сделан.