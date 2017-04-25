25 апреля 2017

Эфиопские дизайнеры пошили наряды для инвалидов

| 0
Двадцатисемилетняя жительница Аддис-Абебы Сабела Кадир – инвалид с рождения. В Эфиопии такие, как она, страдают из-за предрассудков в обществе. Здесь инвалидность считают проклятием, посланным за грехи родственников.

Однако у Сабелы судьба немного счастливее. Она стала сценаристом, режиссёром и актрисой, сняла собственный фильм. Теперь участвует в новом проекте – показе мод для людей с ограниченными возможностями.

Наряды пошиты дизайнерами по индивидуальным меркам и с учётом особенностей телосложения моделей. Например, у Сабелы – небольшой рост и неровная спина.

[Тигест Демессе, дизайнер]:
«Когда я готовила выкройку, хотела сделать накладку на плечо, потому что у Сабелы искривление. Но она отказалась. Ей понравился дизайн, и она не захотела что-то менять».

Перед показом в гримёрной — оживление, модели готовятся к выходу на подиум.

[Сабела Кадир, модель]:
«Я отлично подготовилась и очень счастлива, что участвую в этом. Хочется сделать всё возможное, чтобы показ прошёл успешно».

Всё наряды — детища 15 эфиопских дизайнеров. Они участвуют в проекте, чтобы помочь инвалидам повысить самооценку.

[Тседи Кебеде, дизайнер]:
«Сейчас мы работаем над моделями, которые подойдут людям с ограниченными возможностями. Раньше никто этим не занимался, поэтому инвалидам было сложно найти подходящую одежду».

Теперь наряды можно заказать в дизайнерских магазинах. Правда, их стоимость для эфиопов, тем более инвалидов, довольно высокая. Однако одна из целей проекта – сломать стену предрассудков. И первый шаг уже сделан.

Эфиопские дизайнеры пошили наряды для инвалидовВалентин Юдашкин и Виктория Андреянова на Неделе моды в МосквеПожилые модели вышли на подиум в Нью-ЙоркеНеделя высокой моды в Париже: Valentino и ChanelЯпонская мода делает упор на таланты из АзииНа Неделе моды в Лондоне представили сказочную коллекциюИзраильский дизайнер позитивно переименовала большие размерыКаролина Эррера показала «лёгкую» осень-зиму 2017 годаСвадебный стиль 2017: тренды моды и макияжаБогатую свадебную моду Пакистана показали в Карачи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.