«Золотую пальмовую ветвь» украсили почти 170 бриллиантов

[Марк Кутте, сотрудник компании Chopard]:

«Около 170 бриллиантов весом менее карата украсили «Золотую пальмовую ветвь». И сделано это не без романтизма. Мы расположили по девять маленьких звёзд, напоминающих хвост кометы. Это похоже на алмазные звёздочки Млечного пути».

В этом году «Золотая пальмовая ветвь» будет роскошной как никогда. Её украсили бриллиантами в честь 70-летия Каннского кинофестиваля и 20-летнего сотрудничества с швейцарской ювелирной компанией Chopard (Шопа́р).

На изготовление одной из престижнейших кинонаград потребовалось 40 часов работы и 118 граммов золота. Трудились семь ювелиров из разных стран.

[Марк Кутте, сотрудник компании Chopard]:

«Ветвь делали несколько мастеров. Каждый – виртуоз в своём деле. Это скульпторы, огранщики и другие специалисты. Они приехали из Швейцарии и Франции».

Международный Каннский кинофестиваль – один из старейших на планете. Проводят его с 1946 года. Лишь однажды – в 1968 году, фестиваль отменили из-за студенческих волнений по всему миру.

В этом году юбилейный фестиваль пройдёт с 17 по 28 мая. Председателем будет испанский кинорежиссёр Педро Альмодовар. Церемонии открытия и закрытия проведёт актриса Моника Беллуччи.