02 мая 2017

«Золотую пальмовую ветвь» украсили почти 170 бриллиантов

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В этом году «Золотая пальмовая ветвь» будет роскошной как никогда. Её украсили бриллиантами в честь 70-летия Каннского кинофестиваля и 20-летнего сотрудничества с швейцарской ювелирной компанией Chopard (Шопа́р).

[Марк Кутте, сотрудник компании Chopard]:
«Около 170 бриллиантов весом менее карата украсили «Золотую пальмовую ветвь». И сделано это не без романтизма. Мы расположили по девять маленьких звёзд, напоминающих хвост кометы. Это похоже на алмазные звёздочки Млечного пути».

На изготовление одной из престижнейших кинонаград потребовалось 40 часов работы и 118 граммов золота. Трудились семь ювелиров из разных стран.

[Марк Кутте, сотрудник компании Chopard]:
«Ветвь делали несколько мастеров. Каждый – виртуоз в своём деле. Это скульпторы, огранщики и другие специалисты. Они приехали из Швейцарии и Франции».

Международный Каннский кинофестиваль – один из старейших на планете. Проводят его с 1946 года. Лишь однажды – в 1968 году, фестиваль отменили из-за студенческих волнений по всему миру.

В этом году юбилейный фестиваль пройдёт с 17 по 28 мая. Председателем будет испанский кинорежиссёр Педро Альмодовар. Церемонии открытия и закрытия проведёт актриса Моника Беллуччи.

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