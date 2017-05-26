Лошади помогают детям исцелиться от душевных травм

Австралийские школьники в штате Новый Южный Уэльс учатся общаться с лошадьми. Ухаживают за ними и тренируют. Это способ излечить душевные травмы. Наводнение и недавние лесные пожары принесли детям много тревог.

Помочь подросткам решила сотрудница местного молодёжного центра Лайза Дьер.

[Лайза Дьер, сотрудница молодёжного центра Dungog]:

«Мне нужно было найти такой способ, который помог бы детям и подросткам решить и социальные, и эмоциональные проблемы».

Лайза вместе с тренером по верховой езде разработали шестинедельную программу общения с лошадьми.

[Фрэн Гриффитс, тренер по верховой езде]:

«Лошади помогают им лучше познать себя, приобрести кое-какие жизненные навыки. Эти удивительные животные способны на многое». [Лайза Дьер, сотрудница молодёжного сообщества Dungog]:

«Дети могут здесь отвлечься от сложностей домашней и школьной жизни и посвятить время себе».

Такая терапия уже принесла заметные результаты. Их видят и родители, и школьные учителя.

[Кэт Томас, школьная преподавательница]:

«Разница поразительная. Когда они занимаются с лошадьми, ухаживают за ними, тренируют, то выглядят на удивление спокойными. В школе обычно всё иначе».

Теперь местные власти и некоммерческие организации рекомендуют участвовать в программе общения с лошадьми всем, кто нуждается в психологической помощи.

[Лайза Дьер, сотрудница молодёжного сообщества Dungog]:

«В нашем регионе мы работаем со многими семьями, в том числе с теми, у кого приёмные дети. Эта программа помогает им».

Лечебную верховую езду и общение с лошадьми используют для психологической помощи людям из разных социальных слоёв.