Facebook наймёт 3000 новых модераторов

Компания Facebook в течение года наймёт 3000 дополнительных модераторов. Благодаря им соцсеть надеется быстрее удалять со своих страниц видео с убийствами, самоубийствами и другими актами насилия. Кроме того, новые сотрудники будут отслеживать подобный контент и в онлайн-трансляциях.

На такой шаг глава Facebook Марк Цукерберг пошёл из-за нескольких подобных видео, которые в последнее время были загружены пользователями. В некоторых случаях ролики были удалены не сразу.

Глава Facebook также признал, что необходимо придумать, как находить и удалять подобный контент автоматически.

Проблема онлайн-трансляции насилия стала особенно острой после запуска в прошлом году Facebook Live. Эта функция открыла возможности для одного миллиарда 900 миллионов пользователей соцсети в реальном времени транслировать любые свои действия.

[Хилари Крамер, директор по инвестициям A&G Capital]:

«Facebook говорит, что делает всё возможное, чтобы не допустить публикации роликов, показывающих насилие, публикации лже-новостей. Всё это очень важно для её акционеров, а также для имиджа Facebook».

Руководство соцсети отмечает, что в компании уже работает штат из 4,5 тысяч модераторов. В общей сложности в Facebook работает 17 тысяч человек.