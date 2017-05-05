05 мая 2017

ЕС призывает Китай не снабжать мигрантов лодками

| 0
Евросоюз призвал Китай помочь ему остановить переправку мигрантов через Средиземное море на китайских лодках.

[Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по внутренним делам]:
«Я рад вам сообщить, что сегодня мы начали переговоры о визовом соглашении, а также о договоре по сотрудничеству для борьбы с незаконной миграцией».

Еврокомиссар по внутренним делам во время визита в Пекин сказал, что незаконные перевозчики покупают резиновые лодки у китайских предприятий.

[Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по внутренним делам]:
«Китай может помочь ЕС и поддержать его в борьбе против незаконной перевозки мигрантов через Средиземное море. Большинство резиновых лодок, которые используют незаконные перевозчики, произведены в Китае».

По словам Димитриса Аврамопулоса, он поднял этот вопрос во время встречи с министром общественной безопасности КНР. В ходе обсуждений еврокомиссар призвал китайские власти закрыть фирмы, которые поставляют резиновые лодки для перевозки мигрантов.

[Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по внутренним делам]:
«Я призвал китайские власти поддержать нас и прекратить этот незаконный бизнес. То, что они производят, не приносит стране пользы. Это очень опасный инструмент в руках жестоких перевозчиков».

В 2015 году более миллиона человек перебрались на север Европы в надежде получить статус беженца. В основном, в Германию и Швецию.

ЕС призывает Китай не снабжать мигрантов лодкамиВ Париже беженцев накормили бесплатноБританцы выразили солидарность с мигрантами из ЕСПротесты в Париже: полицейский застрелил китайцаВ Уганде — масштабный миграционный кризисМОМ планирует отправить из Ливии в родные страны 10 000 мигрантовПоток мигрантов в Евросоюз через Ливию не уменьшитсяБалканские страны разрабатывают миграционный «план Б»Около половины канадцев хотят депортации нелегальных беженцевAmnesty International рассказала, где казнят больше всего людей

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.