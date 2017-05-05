ЕС призывает Китай не снабжать мигрантов лодками

[Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по внутренним делам]:

«Я рад вам сообщить, что сегодня мы начали переговоры о визовом соглашении, а также о договоре по сотрудничеству для борьбы с незаконной миграцией».

Евросоюз призвал Китай помочь ему остановить переправку мигрантов через Средиземное море на китайских лодках.

Еврокомиссар по внутренним делам во время визита в Пекин сказал, что незаконные перевозчики покупают резиновые лодки у китайских предприятий.

[Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по внутренним делам]:

«Китай может помочь ЕС и поддержать его в борьбе против незаконной перевозки мигрантов через Средиземное море. Большинство резиновых лодок, которые используют незаконные перевозчики, произведены в Китае».

По словам Димитриса Аврамопулоса, он поднял этот вопрос во время встречи с министром общественной безопасности КНР. В ходе обсуждений еврокомиссар призвал китайские власти закрыть фирмы, которые поставляют резиновые лодки для перевозки мигрантов.

[Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по внутренним делам]:«Я призвал китайские власти поддержать нас и прекратить этот незаконный бизнес. То, что они производят, не приносит стране пользы. Это очень опасный инструмент в руках жестоких перевозчиков».

В 2015 году более миллиона человек перебрались на север Европы в надежде получить статус беженца. В основном, в Германию и Швецию.