Фестиваль цифровой культуры Re:publica проходит в Берлине

В Берлине проходит десятый фестиваль цифровой культуры Re:publica. В этом году его официальный лозунг – Love Out Loud, что можно перевести как «выражаю любовь громко вслух». Это противопоставление интернет-мему Laugh Out Loud – «смеюсь громко» или LOL.

Организаторы фестиваля считают: смех в сети теперь часто превращается насмешку, и пользователям нужно относиться друг к другу добрее.

[Андреас Гебхард, соорганизатор фестиваля]:

«Спустя десять лет после первого фестиваля Re:publica мы подумали, что должны сделать шаг назад и посмотреть на то, с чего начинали, когда в Интернете было намного больше хорошего. В этом году мы хотим создать платформу для позитивных и добрых проектов».

По мнению организаторов, жестокости в сети нужно противостоять активно.

[Андреас Гебхард, соорганизатор фестиваля]:

«Думаю, есть три важных задачи. Говорите громко, чтобы вас слышали. Будьте солидарны, помогайте тем, на кого словесно нападают. И, конечно, объединяйтесь и думайте о том, как работать вместе».

На фестивале выступят более 500 докладчиков. Среди тем: общение в социальных сетях и так называемые «фейковые» новости.

На одном из стендов – карточки с недостоверными новостями за последний год. Например, здесь говорится, что недавно избранный президент Франции Эммануэль Макрон хочет ввести в стране законы шариата. Звучит нелепо, но в Интернете это выдавали за правду.

[посетитель фестиваля]:

«Подобное часто встречаешь в «Твиттере», «Фейсбуке» и даже в «Инстаграме». Но мне кажется, мы уже можем понять, где настоящие новости. Нужно просто почитать и выяснить правда это или ложь. Мы становимся рассудительнее». [Геррит Рабенштейн, сотрудник компании Google]:

«Эта проблема касается всех. Думаю, что каждый должен внести свой вклад и исправить ситуацию».

Ожидается, что в трёхдневном фестивале примут участие более 7000 человек.