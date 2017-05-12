Древний город Тиуанако изучили с воздуха

Боливийские археологи совместно с ЮНЕСКО провели аэрофотосъёмку древнего городища Тиуанако. Это поселение, по оценкам учёных, появилось в 1500 году до нашей эры.

Исследование с воздуха помогло получить целостную информацию о древнем археологическом памятнике.

[Хосе Игнасио Галлегос, сотрудник ЮНЕСКО]:

«Мы несколько лет проводили исследования на всей территории Тиуанако и получили сведения о жилых помещениях, каналах, общественных, политических и религиозных местах. Но нам не хватало общего изображения этой местности».

Руины Тиуанако открыл испанский конкистадор в середине XVI века. До сих пор археологические исследования не смогли полностью раскрыть тайны древней цивилизации. Новые данные позволили учёным взглянуть на историю под иным углом.

[Хулио Кондори Амару, глава археологического центра Тиуанако]:

«Прежде всего, (исследование) меняет взгляд на эту местность, позволяет увидеть целостную картину организации культуры Тиуанако».

Тиуанако находится в 70 километрах от Ла-Паса вблизи озера Титикака. Расцвет древней цивилизации приходится на II – IX века нашей эры. В то время город населяли около 40 тысяч жителей. Само поселение занимало шесть квадратных километров.

Жители Тиуанако вели торговлю на большей части Южной Америки. Они занимались рыболовством, сельским хозяйством и возвели ирригационные сооружения в районе Титикаки. Примерно в 1180 году на город напали индейцы аймара, и жители ушли из Тиуанако.

Во время колониального периода город пострадал ещё больше, поскольку испанцы брали отсюда камни для своих нужд.

Учёные надеются, что новые исследования помогут глубже изучить древнюю цивилизацию и лучше сохранить археологический памятник.