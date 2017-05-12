Древний город Тиуанако изучили с воздуха

Исследование с воздуха помогло получить целостную информацию о древнем археологическом памятнике.
[Хосе Игнасио Галлегос, сотрудник ЮНЕСКО]:
«Мы несколько лет проводили исследования на всей территории Тиуанако и получили сведения о жилых помещениях, каналах, общественных, политических и религиозных местах. Но нам не хватало общего изображения этой местности».
Руины Тиуанако открыл испанский конкистадор в середине XVI века. До сих пор археологические исследования не смогли полностью раскрыть тайны древней цивилизации. Новые данные позволили учёным взглянуть на историю под иным углом.
[Хулио Кондори Амару, глава археологического центра Тиуанако]:
«Прежде всего, (исследование) меняет взгляд на эту местность, позволяет увидеть целостную картину организации культуры Тиуанако».
Тиуанако находится в 70 километрах от Ла-Паса вблизи озера Титикака. Расцвет древней цивилизации приходится на II – IX века нашей эры. В то время город населяли около 40 тысяч жителей. Само поселение занимало шесть квадратных километров.
Жители Тиуанако вели торговлю на большей части Южной Америки. Они занимались рыболовством, сельским хозяйством и возвели ирригационные сооружения в районе Титикаки. Примерно в 1180 году на город напали индейцы аймара, и жители ушли из Тиуанако.
Во время колониального периода город пострадал ещё больше, поскольку испанцы брали отсюда камни для своих нужд.
Учёные надеются, что новые исследования помогут глубже изучить древнюю цивилизацию и лучше сохранить археологический памятник.