16 мая 2017

70-летний дирижёр Филипп Херревеге не уйдёт на покой

| 0
Бельгиец Филипп Херревеге репетирует с оркестром перед очередным концертом. В мае знаменитому дирижёру исполнилось 70, но оставлять сцену он не намерен.

Херревеге – поклонник музыки барокко. Его ансамбль исполняет произведения в аутентичной манере, стараясь максимально точно воссоздать звучание старинных мелодий.

[Филипп Херревеге, дирижёр]:
«Для меня это не работа, а просто жизнь. Она наполнена музыкой, поэтому остаться без музыки – значит умереть. А я хочу отложить это».

Первый ансамбль старинной музыки Collegium vocale Gent дирижёр основал в 1970-м. Международную известность его коллектив обрёл после участия в масштабном проекте аудиозаписи полного собрания кантат Баха.

Херревеге – знаток произведений великого немецкого композитора. Однако его музыка продолжает раскрываться перед ним с новых сторон.

[Филипп Херревеге, дирижёр]:
«Мой подход меняется постоянно. Сейчас мы играем совсем иначе, чем 40 лет назад. Тогда мы исполняли произведения, строго придерживаясь стиля барокко. Потом я начал что-то менять, и вы всегда можете заметить какую-то новизну».

Между тем репертуар Филиппа Херревеге не ограничивается исполнением музыки Баха. Он также поклонник Антона Брукнера, Иоганнеса Брамса, Бетховена и других композиторов.

[Филипп Херревеге, дирижёр]:
«Бах, конечно, превосходен — может быть так же, как Шекспир и Бетховен, или другие. Но, например, актёру играть всю жизнь Шекспира было бы сложно и даже невозможно. Каждый день есть омаров вы тоже не сможете. Думаю, и Баха играть постоянно просто нельзя».

Филипп Херревеге считается пионером движения аутентичного исполнительства. За долгие годы карьеры он создал несколько музыкальных ансамблей и оркестров. В 1990-м европейские СМИ назвали его «музыкальной личностью года».

Дирижёр говорит: будет выступать, пока есть силы. В ближайшие месяцы он посетит с концертами Нидерланды, Германию и Италию.

70-летний дирижёр Филипп Херревеге не уйдёт на покойБеженцы-музыканты дают благотворительные концертыСотни перуанцев сыграли на кахоне в ЛимеПремьер Венгрии согласился на требования ЕСМузыка – против войны: скрипач дал концерт в МосулеПохищенная скрипка Страдивари возвращается на сценуЗрители о Shen Yun: «Больше всего нам понравилось… всё»ЕС одобрил создание командного центра небоевыми миссиямиЕврокомиссия выступила в защиту Университета Сороса в ВенгрииЗрительница о Shen Yun: «Я наслаждалась каждой секундой»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.