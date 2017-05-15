70-летний дирижёр Филипп Херревеге не уйдёт на покой

Бельгиец Филипп Херревеге репетирует с оркестром перед очередным концертом. В мае знаменитому дирижёру исполнилось 70, но оставлять сцену он не намерен.

Херревеге – поклонник музыки барокко. Его ансамбль исполняет произведения в аутентичной манере, стараясь максимально точно воссоздать звучание старинных мелодий.

[Филипп Херревеге, дирижёр]:

«Для меня это не работа, а просто жизнь. Она наполнена музыкой, поэтому остаться без музыки – значит умереть. А я хочу отложить это».

Первый ансамбль старинной музыки Collegium vocale Gent дирижёр основал в 1970-м. Международную известность его коллектив обрёл после участия в масштабном проекте аудиозаписи полного собрания кантат Баха.

Херревеге – знаток произведений великого немецкого композитора. Однако его музыка продолжает раскрываться перед ним с новых сторон.

[Филипп Херревеге, дирижёр]:

«Мой подход меняется постоянно. Сейчас мы играем совсем иначе, чем 40 лет назад. Тогда мы исполняли произведения, строго придерживаясь стиля барокко. Потом я начал что-то менять, и вы всегда можете заметить какую-то новизну».

Между тем репертуар Филиппа Херревеге не ограничивается исполнением музыки Баха. Он также поклонник Антона Брукнера, Иоганнеса Брамса, Бетховена и других композиторов.

[Филипп Херревеге, дирижёр]:

«Бах, конечно, превосходен — может быть так же, как Шекспир и Бетховен, или другие. Но, например, актёру играть всю жизнь Шекспира было бы сложно и даже невозможно. Каждый день есть омаров вы тоже не сможете. Думаю, и Баха играть постоянно просто нельзя».

Филипп Херревеге считается пионером движения аутентичного исполнительства. За долгие годы карьеры он создал несколько музыкальных ансамблей и оркестров. В 1990-м европейские СМИ назвали его «музыкальной личностью года».

Дирижёр говорит: будет выступать, пока есть силы. В ближайшие месяцы он посетит с концертами Нидерланды, Германию и Италию.