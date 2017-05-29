«Золотую пальмовую ветвь» дали фильму «Квадрат» Эстлунда

[Рубен Эстлунд, обладатель «Золотой пальмовой ветви»]:
«Это невероятно, просто фантастика. Я счастлив, что они выбрали фильм с подобным содержанием. Цель была в том, чтобы сделать весёлый фильм, который поднимает серьёзные вопросы. Я очень счастлив».
Фильм наполнен сатирой на мир искусства.
[Рубен Эстлунд, обладатель «Золотой пальмовой ветви»]:
«Я привык к смешанной реакции. Некоторые думают, что я делаю провокационные и противоречивые фильмы. Я к этому привык».
Гран-при жюри получил фильм «120 ударов в минуту» французского режиссёра Робена Кампийо. Он поднимает проблему безразличия общества к больным СПИДом.
[Робен Кампийо, обладатель Гран-при фестиваля]:
«Для моей карьеры эта награда не так важна, но она важна для фильма. Теперь он живёт без меня, я бы хотел, чтобы он продолжал жить в моё отсутствие. Это означает, что больше людей им заинтересуются и его посмотрят».
За лучшую женскую роль награды удостоили Диану Крюгер, которая снялась в фильме «Затемнение».
[Диана Крюгер, актриса]:
«Меня переполняют чувства, я очень счастлива и польщена. Моя карьера началась в Каннах. Первый мой фильм показали здесь, тогда я получила трофей Шопар, который вручают дебютантам».
Обладателем приза жюри конкурса стал Андрей Звягинцев с его фильмом «Нелюбовь».
[Андрей Звягинцев, обладатель приза жюри конкурса]:
«Трудно переоценить, что за площадка — Каннский кинофестиваль. И поэтому это одно — уже победа. А дальше такой приятный бонус, когда тебя приглашают на закрытие фестиваля и тебе вручают приз».
В общем конкурсе участвовало 19 картин. В состав жюри вошли Моника Белуччи, Джессика Честейн, Уилл Смит, Паоло Соррентино и другие.