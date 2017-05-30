Систему выработки воды из воздуха тестируют в Сахаре

Голландский художник Ап Верхегген называет своё хитроумное изобретение близнецами пустыни. Это система выработки воды из воздуха.

[Ап Верхегген, автор изобретения]:

«Система работает на солнечной энергии. Солнце светит на панель, вырабатывается энергия. Энергия идёт в насос для охлаждения, который начинает перекачивать жидкость. Белый металл становится очень холодным, в ящик втягивается воздух снаружи, и влага с этого воздуха конденсируется на белом металле. Затем она стекает в ёмкость внизу».

Теперь художник тестирует систему в пустыне Мали. Там он присоединился к миротворческой миссии ООН. Устройства установлены в засушливой Сахаре.

Первые исследования показали, что аппарат за сутки может выработать до восьми литров воды. Однако возникли и трудности: система перегревалась, пришлось экспериментировать с разными жидкостями для охлаждения.

[Ап Верхегген, автор изобретения]:

«Это первый шаг в создании новой технологии, которая поможет людям добывать воду в засушливых районах. Мы сейчас не говорим о затратах, мы сами оплачиваем наш проект, то есть вынуждены использовать дешёвые и надежные компоненты. В будущем так и будет».

Начальник генерального штаба Нидерландов лично одобрил тестирование системы в Мали.

[Том Миддендорп, начальник генерального штаба Нидерландов]:

«Такой проект поможет нам меньше зависеть от местных жителей, которые доставляют нам воду, а также помогать им, устранить одну из главных причин конфликтов в регионе. Если им не нужно будет бороться за воду, то проблема будет решена».

Это не первое изобретение Верхеггена. Вот ранний прототип. Система могла выработать за сутки около стакана воды.