30 мая 2017

Систему выработки воды из воздуха тестируют в Сахаре

| 0
 

Голландский художник Ап Верхегген называет своё хитроумное изобретение близнецами пустыни. Это система выработки воды из воздуха.

[Ап Верхегген, автор изобретения]:
«Система работает на солнечной энергии. Солнце светит на панель, вырабатывается энергия. Энергия идёт в насос для охлаждения, который начинает перекачивать жидкость. Белый металл становится очень холодным, в ящик втягивается воздух снаружи, и влага с этого воздуха конденсируется на белом металле. Затем она стекает в ёмкость внизу».

Теперь художник тестирует систему в пустыне Мали. Там он присоединился к миротворческой миссии ООН. Устройства установлены в засушливой Сахаре.

Первые исследования показали, что аппарат за сутки может выработать до восьми литров воды. Однако возникли и трудности: система перегревалась, пришлось экспериментировать с разными жидкостями для охлаждения.

[Ап Верхегген, автор изобретения]:
«Это первый шаг в создании новой технологии, которая поможет людям добывать воду в засушливых районах. Мы сейчас не говорим о затратах, мы сами оплачиваем наш проект, то есть вынуждены использовать дешёвые и надежные компоненты. В будущем так и будет».

Начальник генерального штаба Нидерландов лично одобрил тестирование системы в Мали.

[Том Миддендорп, начальник генерального штаба Нидерландов]:
«Такой проект поможет нам меньше зависеть от местных жителей, которые доставляют нам воду, а также помогать им, устранить одну из главных причин конфликтов в регионе. Если им не нужно будет бороться за воду, то проблема будет решена».

Это не первое изобретение Верхеггена. Вот ранний прототип. Система могла выработать за сутки около стакана воды.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.