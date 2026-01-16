Дональд Трамп объявил, что готов применить Закон о восстании 1807 года в штате Миннесота и ввести..

Трамп пригрозил применить Закон о восстании, а также получил медаль Нобелевской премии мира

Дональд Трамп объявил, что готов применить Закон о восстании 1807 года в штате Миннесота и ввести туда войска. Об этом он написал в соцсети Truth после нескольких дней ожесточённых протестов в Миннеаполисе против увеличения числа сотрудников иммиграционной службы на улицах города. По словам Трампа, навести порядок при помощи вооружённых сил можно и внутри страны.

Он написал (цитата): «Если коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и не остановят профессиональных провокаторов и мятежников, нападающих на патриотов из иммиграционной службы, которые просто пытаются делать свою работу, я применю Закон о восстании».

Ранее в тот же день в Миннеаполисе произошёл инцидент, когда сотрудник иммиграционной службы выстрелил в венесуэльца. Тот намеревался скрыться после того, как агенты попытались остановить его автомобиль. Мужчина получил ранение в ногу.

Массовые протесты в США вспыхнули 12 января. Поводом послужили два инцидента.

7 января в Миннеаполисе сотрудник иммиграционной службы застрелил 37-летнюю американку во время попытки остановить её автомобиль в ходе иммиграционного рейда. Женщина скончалась от ран, что вызвало резкую критику и протесты.

8 января в Портленде агенты пограничной службы США открыли огонь по машине, ранив двоих венесуэльцев. По версии властей, водитель попытался наехать на сотрудников. Инцидент также спровоцировал акции протеста.

Между тем, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вручила свою медаль Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу. Это произошло во время встречи в Белом доме.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В своём сообщении в социальных сетях Трамп написал: «Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за мою работу. Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!»

Мачадо назвала встречу «прекрасной» и заявила, что подарок был знаком признания его приверженности свободе венесуэльского народа.

Хотя Мачадо вручила Трампу золотую медаль, которую получают лауреаты, сама премия остаётся за ней. Норвежский Нобелевский институт заявил, что премия не может быть передана, разделена или отозвана.

Короткая ссылка на эту страницу: