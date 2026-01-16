Пластиковые морские существа «проплыли» по пригороду Сантьяго

Ночные улицы в пригороде Сантьяго в Чили стали похожи на глубины океана. Над людьми проплывают огромный..

Ночные улицы в пригороде Сантьяго в Чили стали похожи на глубины океана. Над людьми проплывают огромный кит, акулы и стайки рыб. Все сделаны из переработанного пластика и теперь участвуют в параде морских существ в Майпу.

За рыбами следует модель острова, созданная из того же материала. Надпись гласит: «К 2040 году в океане будет больше пластика, чем рыбы».

[Хуан Ибаньес, организатор парада]:

«Мы взяли за основу эту фразу и превратили пластиковые отходы в рыб. Так что после того, как мы засорили моря пластиком, теперь заполняем город нашей рыбой. Мы хотим привлечь внимание, но не с целью обвинить или осудить, а чтобы вызвать восхищение красотой этих существ».

Парад привлёк много зрителей, несмотря на поздний вечер.

[зрительница]:

«Суть мероприятия прекрасна, поскольку это повышает осведомлённость о том, что мы приближаемся к (критической) точке из-за отходов, которые ежедневно образуются во всём мире, а не только здесь».

[зритель]:

«Послание очень интересное. К тому же в мероприятии участвует много детей. Это способствует повышению их осведомлённости о долгосрочных последствиях использования пластика».

В 2021 году Чили приняла закон о запрете одноразовых изделий из пластика, а также картона и бумаги с полимерным покрытием. Так страна хочет избавиться от пластиковых отходов.

