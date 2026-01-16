В Антарктиде создали ледяной заповедник для хранения образцов из ледников

Эта маленькая дверца во льдах Антарктиды ведёт в сокровищницу научных знаний.
Ледяное хранилище содержит жизненно важную информацию о ледниках мира.
Его создал Фонд «Ледяная память» – организация, которая занимается сбором, сохранением и управлением ледяными кернами. Учёные ведут гонку со временем, вырезая длинные трубки из ледников, прежде чем те станут жертвами меняющейся погоды.
[Карло Барбанте, вице-президент Фонда «Ледяная память»]:
«Через 30 или 50 лет большая часть ледников Альпийских регионов, Тибетского плато и Южной Америки исчезнет. Поэтому мы планируем собрать лёд и сохранить его в Антарктиде для будущих поколений учёных».
Сбор ледяных кернов и создание хранилища – сложная, но жизненно важная операция.
[Карло Барбанте, вице-президент Фонда «Ледяная память»]:
«Лёд в леднике – это машина времени, чрезвычайно важная для сохранения информации о том, что происходило в прошлом, и для того, чтобы правильно оценить происходящее сегодня».
Доставка первых ледяных кернов, собранных в период с 2016 по 23-й год, началась несколько месяцев назад.
Они пересекли океан и достигли побережья Антарктиды на борту итальянского исследовательского судна «Лаура Басси».
Образцы хранятся в ледяной пещере. Это естественная морозильная камера, которой не нужны внешние источники питания для поддержания низких температур.
[Карло Барбанте, вице-президент Фонда «Ледяная память»]:
«Высота над уровнем моря – 3200 метров, 12 000 километров от побережья, средняя температура минус 52 градуса. Идеальное место для хранения таких образцов».
В лабораториях керны анализируют с помощью сложных приборов. Они извлекают данные для понимания веществ, присутствующих во льду.
Создатели заповедника надеются, что будущие поколения исследователей будут изучать прошлые климатические условия с помощью технологий, которых ещё не существует сегодня.
Именно поэтому они стараются не потерять уникальную природную информацию и обеспечить научный доступ к ней в будущем.