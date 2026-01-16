Новое приложение стало вирусным в Китае. Оно проверяет, живы ли его пользователи. Программа по-китайски называется Sileme..

«Ты умер?»: приложение для живущих в одиночестве попало в топ-рейтингов в Китае

Новое приложение стало вирусным в Китае. Оно проверяет, живы ли его пользователи.

Программа по-китайски называется Sileme (СИлэма), что переводится как вопрос «Ты умер?» Она ориентирована на людей, живущих в одиночестве или ведущих уединённый образ жизни.

Приложение автоматически отправляет уведомления контакту на случай чрезвычайной ситуации, если пользователь несколько дней подряд не нажимал специальную кнопку, подтверждая, что с ним всё в порядке.

В последнее время количество загрузок программы резко возросло, что побудило компанию ввести абонентскую плату и изменить название для глобальной аудитории.

Согласно её заявлению, скоро выйдет международная версия приложения под названием Demumu.

В настоящее время программа занимает второе место в рейтинге платных приложений Apple. Ранее на этой неделе она также выходила на первое место.

Предполагается, что в Китае имеется около 200 миллионов домохозяйств, которые состоят только из одного человека. Доля одиноких жителей превышает 30%.

