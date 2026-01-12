На фестивале льда и снега в Харбине стартовал конкурс снежных скульптур. Мастера ищут вдохновение в науке,..

Осьминог и Тадж-Махал вдохновляют скульпторов на зимнем фестивале в Харбине

На фестивале льда и снега в Харбине стартовал конкурс снежных скульптур. Мастера ищут вдохновение в науке, природе и архитектуре.

Команда из Нидерландов создаёт снежную композицию в виде геометрических фигур.

[Нина Кивиет, участница конкурса]:

«Наша скульптура во многом основана на идеальных формах, на геометрии. Но блоки будут наложены друг на друга, так что это также своего рода естественное образование, которое растёт».

Скульпторы из Испании и Бельгии назвали своё будущее творение «Бесформенной формой». Прототипом послужил осьминог.

[Фредерик Альберс, участник конкурса]:

«Это позволяет создать очень динамичную форму. Поэтому мы стараемся добиться плавного движения щупалец».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

А эти снежные блоки скоро превратятся в Тадж-Махал. Работают над композицией индийские мастера.

[Абхинев Ачарья, участник конкурса]:

«Мы делаем копию Тадж-Махала, который Шах-Джахан построил в память о своей жене Мумтаз-Махал в Агре в Индии».

В конкурсе участвуют 25 команд из разных стран.

Фестиваль снежных и ледяных скульптур проходит в Харбине в 27-й раз. Для создания композиций подготовили 400 000 кубометров льда и снега.

Короткая ссылка на эту страницу: