В Сеуле горит последний в столице район трущоб

В Сеуле горит последний в городе густонаселённый район трущоб, расположенный на склоне холма.

Пожар вспыхнул в четверг. Позже власти повысили уровень опасности до второго, поскольку была вероятность распространения огня на близлежащий холм.

О жертвах не сообщается. Однако 47 жителей деревни Гурён были эвакуированы.

[жительница трущоб]:

«Я спала, когда сосед позвонил и сказал, что начался пожар. Я выбежала и увидела, что пламя уже распространяется».

В целом в пострадавшем районе проживало около 110 человек.

[жительница трущоб]:

«Я живу здесь почти 30 лет. Несколько лет назад всё смыло наводнением, а теперь, похоже, этот пожар заберёт всё остальное».

[житель трущоб]:

«Сейчас я ничего не могу сделать, чувствую себя в отчаянии. Я не могу потушить пожар, поэтому рассчитываю только на пожарных».

Деревня Гурён – район трущоб в Каннаме, одном из самых богатых районов Сеула. Власти планировали построить на месте лачуг многоэтажные жилые дома.

Гурён, который часто называют крупнейшими сохранившимися трущобами Сеула, сформировался в 70-80-х годах прошлого века, когда тысячи семей были насильно переселены из центральных районов города из-за масштабных государственных проектов.

Люди, лишившиеся жилья в ходе строительства инфраструктуры к Азиатским играм и Олимпийским играм, самовольно обосновались на окраине района Каннам, возводя временные дома без разрешений. Это и привело к появлению этого поселения.

