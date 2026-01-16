fb pixel
В центре голландского Утрехта прогремели взрывы

Два сильных взрыва прогремели в одном из домов в центре города Утрехт в Нидерландах. После этого..

Два сильных взрыва прогремели в одном из домов в центре города Утрехт в Нидерландах. После этого в здании вспыхнул пожар. Сообщают о четверых пострадавших, но их может оказаться больше.

[Шарон Дийксма, мэр Утрехта]:
«Я знаю, что есть пострадавшие, много пострадавших. Но я не знаю точно, сколько их, потому что мы не уверены, есть ли под завалами ещё люди – а они там точно есть. Сейчас ведётся первоочередное расследование, и экстренные службы работают в полную силу. Это был настолько мощный взрыв, что люди действительно пострадали. И как «мать города» я считаю это ужасным».

Инцидент произошёл днём. Пожар тушили несколько часов. Пламя перекинулось на здание соседней пекарни.

Близлежащие улицы перекрыли. В районе также развернули временный госпиталь.

По словам властей, причина взрывов пока неизвестна. При этом полагают, что с терроризмом инцидент не связан.

[Сьяак Хаасноот, представитель экстренных служб]:

«Здания ещё нужно осмотреть, чтобы выяснить, могут ли внутри оставаться жертвы. Причина взрыва будет установлена позже».

Также около 100 человек эвакуировали. Их разместили в местном отеле.

