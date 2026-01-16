Кожевенный завод в марокканском Фесе сохраняет традиции старинного ремесла

Вот так выглядит старинный кожевенный завод Шуара в марокканском городе Фес. Ремесленники всё делают вручную, соблюдая..

Вот так выглядит старинный кожевенный завод Шуара в марокканском городе Фес. Ремесленники всё делают вручную, соблюдая древние технологии.

Кожу сначала вымачивают и очищают от загрязнений. Потом снова замачивают, чтобы смягчить. Это занимает два-три дня. Затем кожу окрашивают натуральными средствами. После этого шкуры сушат на солнце.

[Суфьян аль-Бухари, житель Феса]:

«В холодную погоду, зимой, летом или в любых других обстоятельствах кожевенное производство на этом заводе не должно останавливаться, поскольку кожевенный завод Шуара в Фесе – это национальное наследие. Он важен и для международного рынка».

Окрашенные шкуры покупают другие ремесленники. Они шьют куртки, пальто, сумки и обувь.

Кожевенный завод Шуара был основан в XI веке. Это одно из крупнейших таких предприятий в Марокко. Завод также стал туристической достопримечательностью. За работой ремесленников можно наблюдать с соседних крыш.

