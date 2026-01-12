Робот-пылесос с ногами представили на выставке CES в Лас-Вегасе

Для тех, кто ждёт, когда робот-пылесос научится прибирать лестницу, есть хорошая новость. Такой аппарат создала компания..
Для тех, кто ждёт, когда робот-пылесос научится прибирать лестницу, есть хорошая новость. Такой аппарат создала компания Roborock. Пока это только прототип под названием Saros Rover. Увидеть его в деле можно на выставке CES-2026 в Лас-Вегасе.
Робот-пылесос оснащён ногами на колёсах. Ориентироваться в пространстве и передвигаться ему помогают датчики. Информацию с них считывает искусственный интеллект. Он просчитывает алгоритмы движения.
Разработчики говорят, что это первый робот-пылесос такого рода. Он может просто подняться или спуститься по лестнице либо в процессе её убрать.
[Рубен Родригес, сотрудник компании Roborock]:
«Но он может двигаться не только по обычной лестнице, но также по пандусам, склонам, винтовым лестницам и ступеням с ковровым покрытием. Система колёс и опор способна справиться с любым типом поверхностей».
По словам разработчиков, самым сложным было достичь того, чтобы искусственный интеллект точно определял, как робот-пылесос должен передвигаться в пространстве и сохранять равновесие в любых условиях. Для этого ИИ создаёт трёхмерную схему лестницы, учитывает её форму, перепады высот и тип поверхности.
Saros Rover пока в разработке, и дата его появления на рынке ещё не названа.
