Для тех, кто ждёт, когда робот-пылесос научится прибирать лестницу, есть хорошая новость. Такой аппарат создала компания..

Робот-пылесос с ногами представили на выставке CES в Лас-Вегасе

Для тех, кто ждёт, когда робот-пылесос научится прибирать лестницу, есть хорошая новость. Такой аппарат создала компания Roborock. Пока это только прототип под названием Saros Rover. Увидеть его в деле можно на выставке CES-2026 в Лас-Вегасе.

Робот-пылесос оснащён ногами на колёсах. Ориентироваться в пространстве и передвигаться ему помогают датчики. Информацию с них считывает искусственный интеллект. Он просчитывает алгоритмы движения.

Разработчики говорят, что это первый робот-пылесос такого рода. Он может просто подняться или спуститься по лестнице либо в процессе её убрать.

[Рубен Родригес, сотрудник компании Roborock]:

«Но он может двигаться не только по обычной лестнице, но также по пандусам, склонам, винтовым лестницам и ступеням с ковровым покрытием. Система колёс и опор способна справиться с любым типом поверхностей». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По словам разработчиков, самым сложным было достичь того, чтобы искусственный интеллект точно определял, как робот-пылесос должен передвигаться в пространстве и сохранять равновесие в любых условиях. Для этого ИИ создаёт трёхмерную схему лестницы, учитывает её форму, перепады высот и тип поверхности.

Saros Rover пока в разработке, и дата его появления на рынке ещё не названа.

Короткая ссылка на эту страницу: