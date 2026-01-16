Искусство Гавайев и гавайские короли стали главной темой выставки в Лондоне

В Британском музее в Лондоне открылась выставка, посвящённая искусству и истории Гавайев. Её приурочили к 200-летию..

В Британском музее в Лондоне открылась выставка, посвящённая искусству и истории Гавайев. Её приурочили к 200-летию визита гавайского короля Камеамеа II и его супруги Камамалу в Соединённое Королевство.

Выставку готовили два года. Здесь представлены 150 экспонатов. В их числе – накидка гавайского вождя «Пернатый плащ».

[Алиса Кристоф, куратор выставки]:

«Такие накидки – символ статуса. Они дают духовную защиту своему владельцу и говорят о его принадлежность к вождям. Мы представили плащ, который первый король Гавайев Камеамеа отправил британской короне в качестве подарка в 1810 году».

Также на выставке можно увидеть головные уборы, оружие, статуэтки и другие артефакты. Ценные реликвии предоставил и Музей Бишоп из Гонолулу. Это подарки британских монархов гавайским королям.

[Алиса Кристоф, куратор выставки]:

«Для нас было очень важно не заимствовать местные произведения искусства из Музея Бишопа с Гавайев, а привезти сюда британские подарки, преподнесённые гавайскому королевскому двору».

Дом Камеамеа правил Королевством Гавайи с 1795 по 1874 год. Оно было основано после того, как вождь Камеамеа подчинил себе большинство Гавайских островов. Его сын Лиолио стал вторым гавайским королём, но правил всего пять лет. Во время визита в Великобританию он и его супруга заразились корью и умерли.

Выставка, посвящённая Гавайям, продлится до 25 мая.

