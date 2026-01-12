Трамп объявил о выходе США из десятков структур ООН и международных организаций

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести США из десятков международных структур и организаций системы ООН. По его словам, эти институты «действуют вопреки национальным интересам США».

Речь идёт о выходе из 35 международных организаций, не входящих в ООН, а также из 31 структуры ООН. Соответствующий меморандум был направлен высокопоставленным чиновникам администрации президента.

Среди организаций, которые США намерены покинуть, – Рамочная конвенция ООН по изменению климата. Этот документ многие эксперты называют «основополагающим» международным договором в сфере климата, на базе которого в 2015 году было заключено Парижское соглашение. В прошлом году США впервые за 30 лет не приняли участия в ежегодном климатическом саммите ООН.

Также Вашингтон планирует выйти из структуры «ООН-женщины», занимающейся вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Покинут США и Фонд ООН в области народонаселения. Эта организация работает более чем в 150 странах и занимается программами планирования семьи, а также охраной здоровья матерей и детей. В 2024 году США уже сократили финансирование этого Фонда.

Решение Трампа отражает его давнюю скептическую позицию по отношению к ООН. Он неоднократно ставил под сомнение эффективность, стоимость и подотчётность её структур, утверждая, что они не всегда служат интересам США.

В ООН заявили, что не получали официальных уведомлений от администрации Дональда Трампа о выходе США из структур организации. По словам пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, «большое количество» из 31 структуры, включённой в американский список, финансируются из регулярного бюджета ООН, а выход из некоторых договорных органов потребует официальных письменных процедур.

[Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь ООН]:

«Все структуры ООН продолжат выполнение своих мандатов, предоставленных государствами-членами. Организация Объединённых Наций несёт ответственность за выполнение обязательств перед теми, кто от нас зависит».

США остаются крупнейшим вкладчиком в регулярный бюджет ООН – 22 процента, что является обязательным взносом. Однако, как сообщил Дюжаррик, в прошлом году США не перечисляли средства, и на данный момент задолженность Вашингтона составляет около полутора миллиардов долларов.

Регулярный бюджет ООН на 2026 год утверждён в размере трёх миллиардов 450 миллионов долларов и покрывает политическую, гуманитарную, миротворческую, социально-экономическую и информационную деятельность организации. При этом финансирование большинства агентств и программ ООН, включая Всемирную продовольственную программу и ЮНИСЕФ, осуществляется на добровольной основе.

