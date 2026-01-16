«Миусская снежная дюна» в центре Москвы привлекает туристов и местных жителей

После сильных снегопадов в центре Москвы вновь образовалась огромная снежная куча – такой не было с..

После сильных снегопадов в центре Москвы вновь образовалась огромная снежная куча – такой не было с 2021 года. Её давно прозвали «Миусской снежной дюной» по названию площади, где она расположена.

Впервые эта снежная гора появилась здесь в 2018 году. Когда зимы особенно снежные, коммунальные службы перекрывают дорогу и привозят сюда снег с окрестных улиц. Потом его увозит спецтехника.

В этом году высота кучи достигает пяти метров. Местные жители и туристы приходят покататься или просто сфотографироваться.

[Арина, жительница Москвы]:

«Это местная достопримечательность. Даже на карты её добавили как «Миусскую дюну». Ну просто как сфотографироваться – прикольно».

[Анастасия, жительница Москвы]:

«С одной стороны, круто, конечно, – целые горы. С другой стороны, наверное, это не очень безопасно, потому что тут проезжая часть всё-таки и возможен сход сосулек. Не знаю, как к этому относиться, но вот приехала специально пораньше на работу, чтобы посмотреть на эту стихийную достопримечательность».

По данным Гидрометцентра, 9 января в Москве прошёл самый сильный снегопад за 56 лет. Он также вошёл в пятёрку самых обильных снежных осадков за 146 лет наблюдений.

По данным российских СМИ, после снегопада с улиц Москвы убрали почти миллион кубометров снега.

