Южноафриканских детей учат каратэ и самодисциплине

Говорит, что в стране много играют в футбол, но боевые искусства знают мало.
[Монвабиси Ньомба, тренер]:
«Я предпочитаю преподавать каратэ, потому что начал заниматься им в раннем детстве. И я считаю, что каратэ – самый лучший спорт, и это дисциплина».
По мнению тренера, дисциплина и увлечение спортом способны оградить детей от дурного и опасного влияния улиц. В ЮАР — разгул преступности.
К Ньомбе приходят заниматься и пятилетние дети, и 18-летние юноши. За тренировки надо платить по 12 долларов в месяц. Но потраченные деньги того стоят.
Воспитанники Ньомбы говорят, что каратэ изменило их жизнь.
[Нвабиса Мнтуведва, учащаяся каратэ]:
«Теперь не слоняюсь с друзьями по улицам. Большую часть времени трачу на тренировки».
[Мзикайсе Мгудлва, учащийся каратэ]:
«Я теперь думаю, прежде чем ввязаться в драку. Надо дважды подумать, прежде чем что-то сделать».
Некоторые из этих ребят уже выступают на международных соревнованиях.