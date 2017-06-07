07 июня 2017

Южноафриканских детей учат каратэ и самодисциплине

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Десятки южноафриканских детей и подростков учатся боевому искусству каратэ. Занятия проходят в бедном пригороде Кейптауна. Организовал их пять лет назад тренер Монвабиси Ньомба.

Говорит, что в стране много играют в футбол, но боевые искусства знают мало.

[Монвабиси Ньомба, тренер]:
«Я предпочитаю преподавать каратэ, потому что начал заниматься им в раннем детстве. И я считаю, что каратэ – самый лучший спорт, и это дисциплина».

По мнению тренера, дисциплина и увлечение спортом способны оградить детей от дурного и опасного влияния улиц. В ЮАР — разгул преступности.

К Ньомбе приходят заниматься и пятилетние дети, и 18-летние юноши. За тренировки надо платить по 12 долларов в месяц. Но потраченные деньги того стоят.

Воспитанники Ньомбы говорят, что каратэ изменило их жизнь.

[Нвабиса Мнтуведва, учащаяся каратэ]:
«Теперь не слоняюсь с друзьями по улицам. Большую часть времени трачу на тренировки».

[Мзикайсе Мгудлва, учащийся каратэ]:
«Я теперь думаю, прежде чем ввязаться в драку. Надо дважды подумать, прежде чем что-то сделать».

Некоторые из этих ребят уже выступают на международных соревнованиях.

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