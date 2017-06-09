Парламент Японии одобрил отречение императора Акихито от престола

В голосовании из 242 депутатов участвовали 235. Закон одобрили единогласно.
[Коити Хагиуда, представитель Кабинета министров]:
«Согласно этому закону, отречение должно произойти в течение трёх лет. Но, конечно же, правительство начнёт этот процесс незамедлительно».
83-летний император Акихито ранее перенёс операцию на сердце и лечился от рака простаты. В августе прошлого года он публично заявил, что возраст может помешать ему хорошо выполнять свои обязанности. Между тем, само слово «отречение» Акихито не произнёс.
Многие японцы поддержали пожилого императора, а правительство начало готовить законопроект об отречении и передаче трона старшему сыну Акихито – наследному принцу Нарухито.
[Синдзо Абэ, премьер-министр Японии]:
«Первое за 200 лет отречение – это очень важный вопрос в отношении основы нашей страны, нашей долгой истории и нашего будущего».
Японские СМИ предполагают, что отречение состоится в декабре будущего года. В этом случае Акихито пробудет на Хризантемовом троне почти 30 лет.
Император в Японии не имеет права вмешиваться в политику. По сути, он символ государства и единства народа, и выполняет только представительские функции.
В настоящее время Акихито – единственный в мире правящий император.