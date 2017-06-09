09 июня 2017

В дни Рамадана в Стамбуле открыли доступ к плащу пророка Мухаммеда

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В стамбульскую мечеть Хырка-и Шериф каждый день приходят тысячи мусульман. В течение всего Рамадана здесь будет выставлен на обозрение плащ пророка Мухаммеда. Мусульмане считают его священным.

[Барис Самир, хранитель плаща пророка Мухаммеда]:
«В этом месте мусульмане встречаются с пророком Мухаммедом. Они приходят, смотрят на эту реликвию, выражая своё уважение, но по сути они встречаются с ним».

Верующие реагируют на мусульманскую святыню очень эмоционально. Женщины часто не могут сдержать слёз.

[посетительница храма]:
«Мы, мусульмане, очень взволнованы, когда соприкасаемся с тем, что относится к пророку Мухаммеду, когда видим то, что принадлежало ему».

Считается, что этот плащ Мухаммед завещал одному мусульманину из Йемена, который жил во времена пророка, очень его почитал и очень хотел с ним встретиться. Но сделать это ему так и не удалось.

Мечеть с плащом пророка Мухаммеда будет открыта до конца Рамадана. Предполагается, что за это время её посетит примерно миллион мусульман.

Ещё один плащ проповедника и другие его личные вещи хранятся в дворце-музее Топкапы в Стамбуле.

В этом году Рамадан отмечают с 26 мая по 24 июня.

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