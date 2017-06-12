Шедевры Тициана привезли в Москву из Италии

[Марина Лошак, директор музея ГМИИ им. Пушкина]:

«Несмотря на то, что Италия переполнена искусством. Это огромное хранилище искусства. Тем не менее они очень бережно относятся к этому. Итальянские директора очень неохотно дают вещи, особенно важные вещи из собственных собраний».

В Москву привезли работы легендарных мастеров эпохи Возрождения — Тициана, Тинторетто и Веронезе. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина представили 23 картины из собрания итальянских музеев и даже церквей. Некоторые работы впервые вывезли за пределы Италии.

Впервые в России — картина «Венера и Адонис» руки Тициана. Многие годы её считали лишь копией, причем сделанной спустя 100 лет после кончины мастера. Несколько лет назад полотно приобрели на аукционе за небольшую сумму. К куратору московской выставки Виктории Марковой обратились за консультацией, и год назад она признала в ней оригинал. Ранее подлинником считали работу из музея Прадо в Мадриде.

[Виктория Маркова, куратор выставки]:

«Сейчас Прадо признал, что их картина сделана позднее. И сделана по нашей картине. Это очевидно. По манере, по стилю, по колориту эта картина написана как минимум на 10 лет раньше прадовской вещи».

Сила красок, живая драматичность композиции — Тициан сформулировал язык Венецианского Ренессанса. Тинторетто и Веронезе, младшие современники мастера — его негласные последователи. Но у каждого художника — свое лицо, в немалой степени определенное кругом заказчиков. Тинторетто много писал для церквей. Его работы очень аскетичны и драматичны.

[Марина Лошак, директор музея ГМИИ им. Пушкина]:

«Как только ты подходишь к вещи, на которой видишь монохромность, особый драматизм, напряжение, собранное внутреннее состояние, ты понимаешь: это Тинторетто».

Веронезе же был человеком светским. Его заказчики — богатейшие семьи Венеции, покупавшие полотна для украшения своих домов.

[Бернард Айкема, профессор Веронского университета]:

«Это художник из Вероны. Он был самый молодой. Очень приятный и любезный. Тициану он нравился. У него был повествовательный стиль. Он любил рассказывать историю в своих картинах».

Из-за влажного климата в Венеции писали не на стенах или фресках, что характерно для Флоренции и Рима. В городе на воде картины создавали исключительно на холсте. Посетителей удивляют их габариты.

[Екатерина, антиквар]:

«Картины действительно гигантского размера. Мне было интересно посмотреть вживую такого размера картины XVI века. То, что представлено у нас в музеях — они существенно меньше. То,что покупалось за границей, привозилось». [Александра, юрист]:

«Интересно, минус полтысячи лет фактически, пятьсот лет — можно посмотреть что, как. Идёшь, знакомишься с этим, как будто общаешься с теми людьми, которые жили 500 лет назад».

Выставка открыта до конца августа.