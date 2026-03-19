В США изучают самую старую известную запись пения китов

Завораживающая песня горбатого кита, которая датируется 1949 годом, может позволить учёным лучше понять, как общаются эти огромные животные.

Американские исследователи обнаружили старейшую из известных подобных записей во время оцифровки звуковых материалов в Океанографическом институте Вудс-Хола.

Запись сделана на аудиографе Грея. Учёные считают, что находка важна, поскольку документирует пение китов в то время, когда в океанах было меньше отвлекающих шумов.

[Питер Тайак, морской биоакустик]:

«За прошедшие десятилетия океан претерпел значительные изменения с точки зрения температуры, солёности, pH, а также уровня шума. Все эти факторы очень важны для морской жизни, и нам необходимо изучить, как они изменились за прошедшие десятилетия, чтобы защитить морскую жизнь в будущем».

Более того, запись сделали почти за 20 лет до того, как учёный Роджер Пейн открыл пение китов.

[Эшли Джестер, директор по исследовательским данным]:

«Запись, о которой мы говорим, была сделана учёными, которые находились в исследовательском рейсе, работая с Управлением военно-морских исследований, чтобы понять основные научные принципы распространения звука под водой».

Учёные отмечают, что в то время исследователи услышали звуки, которых не ожидали.

[Эшли Джестер, директор по исследовательским данным]:

«Мы не можем подтвердить, что в тот момент они видели китов или понимали, что записывают признаки биологической жизни. Они просто слышали звуки. И только позже учёные смогли связать эти звуки с видами животных».

Не менее важен и звук окружающего океана.

[Питер Тайак, морской биоакустик]:

«Эти записи, которые Эшли восстановила, не только позволяют нам отслеживать звуки китов, но и рассказывают нам о звуковом ландшафте океана в конце 40-х годов».

Открытие давно утраченных песен китов из более спокойного океана может стать отправной точкой для лучшего понимания звуков, которые издают эти животные сегодня.

Горбатые киты, вес которых может превышать 24 тонны, – самые известные певцы океана. Они способны издавать сложные вокализации, которые могут звучать таинственно, потусторонне и иногда печально.

