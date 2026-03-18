Грузовым трамваям Будапешта исполняется 100 лет

Вот такие необычные трамваи ходят по Будапешту уже 100 лет. За это время они сделали для города очень многое. Необходимость в них возникала после Первой мировой войны, во время которой значительная часть грузового транспорта была повреждена или уничтожена.

В 1926 году Будапешт приобрёл 40 грузовых трамваев с деревянным корпусом. Их сделали из деталей транспортных средств, предназначенных для утилизации.

[Адам Задравец, сотрудник компании BKV]:

«Их основным назначением была перевозка грузов, но после Второй мировой войны эти трамваи также использовали для уборки руин».

Когда Венгрия восстановилась после мировых войн, грузовые трамваи стали не нужны. Некоторые из них переоборудовали в снегоуборочный рельсовый транспорт.

[Адам Задравец, сотрудник компании BKV]:

«Сейчас мы также используем их для перевозки трамваев между депо. Грузовые трамваи нам нужны, иначе пришлось бы покупать очень дорогие специализированные машины, содержание которых потребовало бы много денег».

Сотрудники транспортной компании говорят, что затраты на ремонт грузовых трамваев равны нулю.

[Адам Задравец, сотрудник компании BKV]:

«Люди говорят, что их можно починить молотком и напильником, и это совершенно верно».

Конструкция столетних трамваев простая, но для управления ими требуется специальная подготовка. В 2018 году этот транспорт прошёл комплексную модернизацию.

[Нандор Мейкснер, специалист по техническому обслуживанию]:

«Это были очень простые, пуританские устройства. В ходе модернизации мы стремились облегчить работу наших коллег. Поэтому в трамвае появилось кресло, чтобы водитель мог работать сидя».

Также в трамвае сделали обогрев. Теперь водителям комфортней работать зимой.

Сейчас в Будапеште осталось только шесть старинных трамваев. Активно эксплуатируют три. Использовать их планируют как можно дольше.

