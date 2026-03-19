Мексика призывает США не использовать гербициды, чтобы защитить бабочек-монархов

Дата загрузки: 2026-03-19
В этом сезоне в Мексике площадь территории, занятой бабочками-монархами, увеличилась на 64 процента. В прошлом году колонии этих знаменитых мигрирующих насекомых заняли 1,79 гектара леса, а в этом – почти три гектара.
Министр окружающей среды Мексики объясняет рост численности усилением мер по охране природы и благоприятной погодой. Однако эксперты напоминают, что большой угрозой для бабочек-монархов остаётся использование гербицидов в США.
[Педро Альварес Икаса, эксперт-эколог]:
«Заявление министра ясно подчёркивает ответственность США, особенно в сельскохозяйственном поясе Среднего Запада, где используются гербициды, такие как глифосат».
Глифосат уничтожает ваточник, который служит основной пищей для гусениц бабочек-монархов.
Министр окружающей среды планирует поднять этот вопрос на предстоящих североамериканских торговых и экологических переговорах и призвать США защитить миграционные коридоры бабочек.
[Алисия Барсена, министр окружающей среды Мексики]:
«Мы не можем заставить США прекратить использование пестицидов, но мы можем попросить их защитить районы, через которые пролетают бабочки».
Каждый год мигрирующие бабочки-монархи преодолевают расстояние в 4000 километров. Осенью летят в южном направлении, а весной – в северном. Общее число мигрирующих насекомых может достигать 50 миллионов.
