Волынки и килты: парад в честь Дня святого Патрика прошёл в Нью-Йорке

Грандиозный парад в честь Дня святого Патрика устроили в Нью-Йорке. Под звуки волынок и барабанов по..
Дата загрузки: 2026-03-18
Грандиозный парад в честь Дня святого Патрика устроили в Нью-Йорке. Под звуки волынок и барабанов по улицам Манхэттена проходят красочные колонны.
[Ребекка Мерфи, туристка из Оклахомы]:
«От звуков волынки у меня слёзы навернулись на глаза. Эту музыку чувствуешь сердцем. Она эхом разносится по улицам, и чувствуешь эту культуру, чувствуешь в себе жизнь. И мне это очень нравится».
Этот праздник посвящён принятию христианства Ирландией, а также культуре этой страны.
Символ Дня святого Патрика – зелёный трилистник, поэтому многие добавляют зелёные аксессуары к одежде. А Розали Шварц из Нью-Йорка нарядила своих собак в зелёные комбинезоны.
[Розали Шварц, жительница Нью-Йорка ]:
«Костюмы, килты – всё великолепно! Моим собакам немного холодно, но, думаю, им нравится. Мне казалось, что для них будет слишком шумно, но им комфортно».
Парад в честь Дня святого Патрика проходит в Нью-Йорке в 265-й раз.
