Древние коридоры Колизея восстановили в виде дорожек, выложенных травертином

Колизей вновь открыл давно забытую часть своей древней инфраструктуры, по которой когда-то ходили тысячи римлян. После..

Колизей вновь открыл давно забытую часть своей древней инфраструктуры, по которой когда-то ходили тысячи римлян.

После четырёхлетней программы археологических раскопок и реставрации посетители могут пройти через южные коридоры. Когда-то они направляли толпы людей к амфитеатру.

[Симон Квиличи, директор парка Колизей]:

«Сегодня мы открываем площадь Колизея, которая в течение веков разрушилась. Мы возвращаем её городу, его жителям и многочисленным посетителям парка Колизей».

Последняя реконструкция направлена ​​на восстановление первоначальных пропорций Колизея, в частности – древнего травертинового покрытия.

Дорожки выложены камнем, добытым в Тиволи. Там, где когда-то два ряда колонн поддерживали сводчатые потолки южных коридоров, были уложены геометрические блоки, напоминающие первоначальную планировку.

[Стефано Боэри, архитектор проекта]:

«Цель проекта – вернуть посетителям реальные пропорции памятника и, в то же время, его реальные размеры. Таким образом, мы, в некотором смысле, восстановили реальную поверхность и периметр травертиновой мраморной зоны».

Колизей, открытый в 80 году нашей эры, был крупнейшим амфитеатром Римской империи. Его использовали для гладиаторских боёв, казней и охоты на животных. По официальным данным Министерства культуры, в 2024 году его посетили почти 15 миллионов человек.

