Испания одобрила высвобождение более 11 млн баррелей нефтяных запасов

Испания одобрила высвобождение 11,5 миллиона баррелей нефтяных запасов в течение 90 дней. Это поможет сократить дефицит поставок, который был вызван частичным закрытием Ормузского пролива.

[Сара Огесен, министр энергетики Испании]:

«Члены Международного энергетического агентства должны высвободить 400 миллионов баррелей. Доля Испании составляет 2,9%, то есть 11,5 миллиона баррелей. Это равно примерно 12 дням национального потребления».

Международное энергетическое агентство рекомендовало высвободить 400 миллионов баррелей нефти, что станет крупнейшим подобным шагом в его истории. Он поможет сдержать резкий рост цен на нефть на фоне войны США и Израиля с Ираном.

Глава Международного энергетического агентства сообщил, что страны-члены могут позже высвободить дополнительные аварийные запасы нефти, поскольку у них останется более миллиарда 400 миллионов баррелей.

Агентство заявило, что нефтяные запасы начнут поступать на рынок в ближайшее время. Сырьё из стран Азии и Океании будет высвобождено немедленно, а из Европы и Америки – к концу марта.

Ормузский пролив – важнейший морской путь, через который проходит примерно 20% всего мирового экспорта нефти и природного газа. Его частичное перекрытие вызывает риск дефицита поставок, роста цен на энергоносители и инфляции.

Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна никогда не будет участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива. Тем самым он опровергнул заявления президента США Дональда Трампа о готовности Парижа оказать помощь.

Трамп, выступая на мероприятии в Белом доме в понедельник, сказал, что разговаривал с Макроном и что тот, возможно, присоединится к усилиям по обеспечению безопасности пролива.

[Эммануэль Макрон, президент Франции]:

«Мы не являемся стороной конфликта, и поэтому Франция никогда не будет участвовать в операциях по открытию или освобождению Ормузского пролива в нынешних условиях».

Французские официальные лица заявили, что Париж продолжает усилия по формированию коалиции для обеспечения безопасности Ормузского пролива. Однако она начнёт действовать после стабилизации ситуации и без участия США.

