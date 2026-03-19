Иран ударил по одному из крупнейших в мире заводов по переработке СПГ

Катар заявил, что в среду успешно перехватил четыре из пяти баллистических ракет, запущенных из Ирана. Однако пятая попала в промышленный комплекс Рас-Лаффан и нанесла «значительный ущерб».

Рас-Лаффан – это промышленный центр переработки СПГ компании QatarEnergy. Ранее государственный нефтяной гигант провёл в нём эвакуацию, поскольку Иран анонсировал удары по ряду энергетических объектов Персидского залива в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

Рас-Лаффан – один из крупнейших в мире заводов по сжижению природного газа и ключевой центр глобальных энергоснабжений. Он включает крупную инфраструктуру, такую ​​как заводы СПГ компании QatarEnergy и завод по переработке газа в жидкое топливо Pearl, управляемый компанией Shell.

Атака вызвала опасения по поводу сбоев на мировых энергетических рынках, особенно учитывая роль Катара как одного из крупнейших в мире экспортёров СПГ.

В ответ на удар Катар объявил военного атташе в посольстве Ирана персоной нон грата, потребовав от него покинуть страну в течение 24 часов.

Иран объявил об ударах по энергетической инфраструктуре сразу после того, как Израиль в среду нанёс авиаудар по иранскому газовому месторождению Южный Парс в провинции Бушер.

Позже президент США Дональд Трамп написал, что Израиль совершил атаку единолично, и что США и Катар к ней не причастны.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В своей соцсети Truth Social он написал: «США ничего не знали об этой конкретной атаке, и Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел ни малейшего представления о том, что это произойдёт».

Трамп также заявил, что Израиль больше не будет совершать атак на газовое месторождение. При этом он предупредил, что США начнут действовать, если Катар подвергнется нападению со стороны Ирана. Он пообещал массированный удар по всему газовому месторождению Южный Парс.

Короткая ссылка на эту страницу: