fb pixel
Телеканал NTD

Не менее 16 человек стали жертвами непогоды в Карачи

Дата загрузки: 2026-03-19

Непогода обрушилась на крупнейший город Пакистана и один из крупнейших городов мира – Карачи. Несколько районов затоплены.

Есть жертвы.

[Мохаммад Амин, спасатель]:
«В результате дождей и шторма в Карачи погибли шестнадцать человек. Тела доставлены в городскую больницу и больницу Джинны. После опознания их передают соответствующим органам. Некоторых погибших опознать не удалось, и их перевезли в морг фонда Эди. После опознания их передадут родственникам».

Как сообщается, спасателей вызывали на происшествия, связанные с обрушением рекламных щитов и стен.

Также в районе Балдия, известном высокой плотностью населения, рухнуло здание. Из-под завалов извлекли тела 13 человек. Поиски продолжаются, и число жертв может возрасти.

Шторм также вызвал отключение электроэнергии в различных районах Карачи.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...