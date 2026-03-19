Не менее 16 человек стали жертвами непогоды в Карачи

Непогода обрушилась на крупнейший город Пакистана и один из крупнейших городов мира – Карачи. Несколько районов затоплены.

Есть жертвы.

[Мохаммад Амин, спасатель]:

«В результате дождей и шторма в Карачи погибли шестнадцать человек. Тела доставлены в городскую больницу и больницу Джинны. После опознания их передают соответствующим органам. Некоторых погибших опознать не удалось, и их перевезли в морг фонда Эди. После опознания их передадут родственникам».

Как сообщается, спасателей вызывали на происшествия, связанные с обрушением рекламных щитов и стен.

Также в районе Балдия, известном высокой плотностью населения, рухнуло здание. Из-под завалов извлекли тела 13 человек. Поиски продолжаются, и число жертв может возрасти.

Шторм также вызвал отключение электроэнергии в различных районах Карачи.

