За гламуром Недели моды в Аргентине прячется хаос в текстильной отрасли

Неделя моды в Буэнос-Айресе собрала местных дизайнеров: знаменитых и начинающих. Последние надеются завоевать имя в одной из самых влиятельных модных столиц Латинской Америки.

Однако в этом году гламур на подиуме резко контрастирует с царящим за ним хаосом: текстильная и швейная промышленность Аргентины переживает один из самых серьёзных спадов за последние десятилетия. В частности его вызывает сверхдешёвый импорт в основном с китайских платформ быстрой моды.

Новая программа президента Хавьера Милея по открытию рынка направлена на дерегулирование торговли, стимулирование конкуренции и снижение цен.

В прошлом году правительство снизило пошлины на одежду и обувь с 35% до 20% и смягчило правила в отношении трансграничных онлайн-заказов. Беспошлинный порог для небольших посылок повысили до 400 долларов.

Политика Милея помогла сдержать инфляцию, стабилизировать цены и стимулировать экономическую активность, прежде всего в сельском хозяйстве.

Однако в сочетании с удешевлением импорта эти меры усугубили проблемы для отечественных отраслей, таких как текстильная промышленность.

[Валентина Шухнер, дизайнер свадебных платьев]:

«Я думаю, что потребление значительно сократилось. В этом проблема, потому что у людей не так много денег, чтобы тратить их на одежду или предметы роскоши».

Аргентинская Ассоциация швейной промышленности сообщила, что объём импорта из других стран непосредственно в дома потребителей в прошлом году увеличился в четыре раза. Китай занял самую крупную долю в значительной степени благодаря компаниям Shein и Temu.

При этом, по данным отраслевых исследований, текстильный сектор Аргентины с 2023 года сократил численность персонала на 16%.

