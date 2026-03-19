Падение цен на молоко ставит британских фермеров на грань разорения

Этой семейной молочной ферме в Великобритании уже более 100 лет. Но сейчас она, как и другие подобные хозяйства в стране, оказалась на грани разорения.

Владелица фермы Келли говорит, что с октября прошлого года цены на молоко упали на 40%. Она вынуждена продавать продукцию в убыток себе.

[Келли Ситон, совладелица фермы]:

«Сейчас дают 30 пенсов за литр, а себестоимость молока – примерно 40 пенсов за литр».

Келли не винит компанию-покупателя. Переработчики молока ориентируются на цены на мировом рынке. А они резко упали из-за переизбытка продукции. Производство молока в США и Европе в прошлом году снизилось, а в этом – восстановилось до прежнего уровня.

Между тем в Великобритании в январе поголовье дойных коров составляло 1,6 миллиона. Это самый низкий показатель за десять лет. Однако животные дают больше молока. Прошлогодняя засуха вынудила британских фермеров дополнять рацион коров концентрированными кормами. В итоге надои выросли. А весной число дойных коров должно ещё больше увеличиться.

Из-за падения цен ферма Келли и её мужа в этом месяце не дополучит 20 000 фунтов стерлингов по сравнению с сентябрём. При этом расходы будут расти.

[Келли Ситон, совладелица фермы]:

«На этой неделе цены на удобрения резко выросли. Расторгнуты контракты, обязательства по поставке удобрений аннулированы. Поэтому нет гарантии, что удобрения будут. Кроме того, затраты на топливо значительно увеличатся из-за войны в Иране».

Британские фермеры предупреждают власти, что производство молока перестаёт быть прибыльным, что ставит фермерские хозяйства под угрозу банкротства. По данным Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства, с 2019 года число производителей молочной продукции сократилось на 20%.

[Пэдди Снодграсс, независимый консультант по сельскому хозяйству]:

«Вполне ожидаемо, что число коров на молочных фермах продолжит сокращаться. Это был очередной удар (по отрасли), и уверенность настолько мала, что фермеры просто не хотят продолжать этим заниматься».

По данным Министерства сельского хозяйства Великобритании, молочный сектор приносит экономике страны более шести миллиардов фунтов стерлингов в год и составляет 20% рынка сельскохозяйственной продукции.

Падение цен на молочную продукцию сказалось на фермерских хозяйствах по всей континентальной Европе. Представители отрасли призывают ЕС оказать экстренную помощь. Так, в январе Италия обратилась в Европейскую комиссию с просьбой выплатить фермерам компенсацию за сокращение производства и субсидировать хранение молока. Реакции не последовало.

Между тем, согласно прогнозам организаций ОЭСР и ФАО, глобальный спрос на свежие молочные продукты на душу населения в период с 2023-го по 2033 год должен вырасти на 11%.

