Берлинский аэропорт отменил все рейсы из-за забастовки

Профсоюз Verdi в Германии в среду объявил предупредительную забастовку. Это привело к отмене всех 445 рейсов в Берлинском аэропорту и затронуло примерно 57 тысяч пассажиров.

Verdi ведёт переговоры о повышении заработной платы примерно 2000 сотрудникам, включая персонал пожарной охраны, диспетчеров воздушного движения и сотрудников терминала. Забастовка прошла в преддверии очередного раунда переговоров, запланированного на 25 марта.

Как заявил главный переговорщик профсоюза, стачка затронула минимальное число пассажиров.

[Хольгер Рёсслер, главный переговорщик профсоюза]:

«Мы объявили забастовку, потому что хотим послать чёткий сигнал работодателям, а не потому, что хотим задеть интересы третьих лиц. Именно поэтому мы намеренно выбрали среду как день с наименьшим пассажиропотоком, когда пострадает меньше всего сторонних лиц».

Берлинский аэропорт Бранденбург – один из крупнейших транспортных узлов Германии. Он обслуживает около 25 миллионов пассажиров в год.

Генеральный директор аэропорта назвал забастовку «непропорциональной» на фоне и без того напряжённой ситуации из-за войны с Ираном.

Предупреждающие забастовки профсоюза также серьёзно нарушили транспортное сообщение по всей Германии. Помимо столичного аэропорта, особенно пострадал общественный транспорт в Мюнхене и Кёльне.

В четверг предупредительные забастовки профсоюз планирует расширить. В нескольких федеральных землях ожидается полная остановка движения автобусов и поездов на весь день.

