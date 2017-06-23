Сильное землетрясение в Гватемале и Сальвадоре

[местная жительница]:
«Очень сильное землетрясение. Мы испугались. Мы спали и вдруг почувствовали движение. Я вскочила и закричала. Позвала сестру и племянников. Вещи падали, было очень страшно. Мы как можно скорее выскочили из дома. Слава богу, всё успокоилось, но перепугались мы не на шутку».
По данным Геологической службы США, сила подземных толчков составила 6,8 балла. Точно такое же по мощности было в стране неделю назад. Тогда погибло несколько человек. На этот раз, к счастью, обошлось без жертв.
[Сусана Асенсио, мэр Антигуа]:
«Сообщений о погибших нет. Спасатели помогли одной женщине. У её дома пострадали крыша и стены, часть стены обрушилась».
Эпицентр залегал на глубине 47 километров в Тихом океане, в 40 километрах юго-западнее города Пуэрто-Сан-Хосе. Подземные толчки ощущались и в соседнем Сальвадоре.
Напомним, пять лет назад в результате землетрясения в Гватемале погибло более 40 человек. Но самое разрушительное было в 1976 году. Тогда погибло почти 30 тысяч человек, более 70 тысяч пострадали.