Сильное землетрясение в Гватемале и Сальвадоре

[местная жительница]:

«Очень сильное землетрясение. Мы испугались. Мы спали и вдруг почувствовали движение. Я вскочила и закричала. Позвала сестру и племянников. Вещи падали, было очень страшно. Мы как можно скорее выскочили из дома. Слава богу, всё успокоилось, но перепугались мы не на шутку».

Полуразрушены дома, повалены деревья. В Гватемале – снова мощное землетрясение.

По данным Геологической службы США, сила подземных толчков составила 6,8 балла. Точно такое же по мощности было в стране неделю назад. Тогда погибло несколько человек. На этот раз, к счастью, обошлось без жертв.

[Сусана Асенсио, мэр Антигуа]:

«Сообщений о погибших нет. Спасатели помогли одной женщине. У её дома пострадали крыша и стены, часть стены обрушилась».

Эпицентр залегал на глубине 47 километров в Тихом океане, в 40 километрах юго-западнее города Пуэрто-Сан-Хосе. Подземные толчки ощущались и в соседнем Сальвадоре.

Напомним, пять лет назад в результате землетрясения в Гватемале погибло более 40 человек. Но самое разрушительное было в 1976 году. Тогда погибло почти 30 тысяч человек, более 70 тысяч пострадали.