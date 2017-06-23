Airbus привезла на Парижский авиасалон беспилотный вертолёт VSR700

На фоне гигантских самолётов он кажется крошечным. Однако надежды на него возлагают огромные. Дрон создан на базе лёгкого двухместного вертолёта. При этом способен выполнять все те же операции, что и военные вертолёты. Сделан беспилотник по заказу французского военно-морского флота. В будущем он может стать разведчиком на авианосцах.
[Тим Вильямс, сотрудник компании Airbus]:
«Это дополнение к вертолёту. Он поможет ему лучше выполнять работу. Ещё важнее то, что он обезопасит работу корабля. Можно будет выполнять операции намного лучше, не рискуя дорогостоящими вертолётами и другой техникой, и людьми».
Беспилотник оснащён таким же радаром, как военно-морской вертолёт, электрооптической системой наблюдения и автоматической идентификационной системой, которая позволит опознавать суда и определять их курс. Он может летать десять часов без дозаправки. В этом с ним пока не сравнится ни один дрон.
Беспилотный вертолёт также смогут использовать и гражданские службы. Например, для поиска и спасения людей во время стихийных бедствий или других чрезвычайных происшествий.
Парижский авиасалон – одна из крупнейших аэрокосмических выставок в мире. Проходит раз в два года. Посетить авиасалон можно до 25 июня.