fb pixel
Телеканал NTD

В Ираке голубиные гонки остаются популярным развлечением

В Ираке голубиные гонки остаются популярным развлечением

Десятки голубей взлетают в небо Аль-Фау в Ираке. Им предстоит пролететь почти 500 километров до Наджафа...

Дата загрузки: 2026-03-03

В Ираке голубиные гонки остаются популярным развлечением

Десятки голубей взлетают в небо Аль-Фау в Ираке. Им предстоит пролететь почти 500 километров до Наджафа. Владелец птицы-победителя получит крупный денежный приз.

Голубиные гонки – популярный вид спорта в Ираке. Участвуют в соревнованиях хорошо обученные птицы.

[Таэр Сахеб, организатор соревнований]:
«Голуби известны высоким интеллектом и выносливостью на больших дистанциях. Сегодняшняя гонка начинается в городе Аль-Фау. Птицы пролетят 480 километров до Наджафа. Дистанция длинная, но эти голуби летают с большой скоростью».

В гонке участвуют 830 голубей. За их полётом следят с помощью специального оборудования.

[Али Аль-Ясири, организатор соревнований]:
«У каждого голубя есть идентификационная метка – небольшое электронное кольцо с чипом».

Многие голуби прошли обучение в специальном центре в Наджафе. Люди приносят сюда птенцов, а специалисты их дрессируют. Сначала птицы летают по 15-20 минут в день, потом время тренировки увеличивают до часа.

[Фарес Фадель, владелец центра]:
«После этого мы тренируем их пролетать пять километров за раз, потом увеличиваем дистанцию до 70 километров. После завершения обучения голуби участвуют в своей первой гонке на 150 километров».

Владельцы голубей платят центру по 50 долларов в год за каждую птицу. Здесь их не только дрессируют, но и обеспечивают им правильный уход.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...