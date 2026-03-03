Судоходство в Персидском заливе парализовано из-за обострения конфликта вокруг Ирана

Морские страховщики уведомили клиентов об отмене покрытия военных рисков для судов, следующих в Персидский залив и..

Морские страховщики уведомили клиентов об отмене покрытия военных рисков для судов, следующих в Персидский залив и прилегающие акватории. Аналитики отмечают, что на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана судовладельцы теперь избегают этих маршрутов из-за резкого роста рисков и страховых ставок.

Тегеран заявил о закрытии судоходства по стратегически важному Ормузскому проливу. Это вынудило ключевых импортёров, в том числе правительства стран Азии и нефтеперерабатывающие компании, пересматривать свои запасы сырья.

Ормузский пролив – главный коридор выхода из Персидского залива в Индийский океан. Именно через него проходит основной поток танкеров из стран региона.

После ответных ударов Ирана по объектам, связанным с США и Израилем, движение судов в этом узком транспортном коридоре оказалось парализовано.

Согласно данным систем отслеживания судов, в воскресенье не менее 150 судов встали на якорь в акватории пролива и прилегающих водах.

Кроме того, сообщается о воздушном ударе по нефтяному танкеру под флагом США, в результате которого судно получило повреждения. Ещё один танкер под флагом Маршалловых островов был поражён у побережья Омана. В результате погиб один член экипажа.

Опасения длительного перекрытия пролива спровоцировали рост цен на нефть и европейский газ. Фьючерсы на Brent подскочили более чем на 8% на фоне остановок добычи и перебоев с поставками нефти и газа на Ближнем Востоке.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Также сообщается, что участникам рынка потребуется больше танкеров для погрузки нефти в США и странах Западной Африки, поскольку грузопотоки начинают перераспределяться в обход зоны конфликта.

Короткая ссылка на эту страницу: