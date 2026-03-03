Польша планирует принять закон о запрете социальных сетей для детей младше 15 лет. Ожидается, что ответственность..

Польша планирует запретить доступ в соцсети для детей младше 15 лет

Польша планирует принять закон о запрете социальных сетей для детей младше 15 лет. Ожидается, что ответственность за проверку возраста возложат на платформы. Об этом заявила министр образования страны Барбара Новацка.

[Барбара Новацка, министр образования Польши]:

«Мы переложим ответственность за это, то есть наложим санкции на крупные технологические компании, потому что они – поставщики неприемлемого контента. Мы ограничим использование мобильных телефонов в школах, чтобы сформировать здоровые привычки».

Правящая Гражданская коалиция планирует ввести штрафы для платформ, которые останутся доступными для несовершеннолетних пользователей.

[Моника Роза, член парламента Польши]:

«1,4 миллиона детей в возрасте от 7 до 12 лет пользуются социальными сетями. Однако мы прекрасно знаем, что в условиях использования цифровых платформ указан возраст 13 лет. Крупные технологические компании закрывают глаза и говорят: нет, детям там не место. Но очевидно то, что дети там есть».

Ряд европейских правительств, включая Данию, Грецию, Францию, Испанию и Великобританию, рассматривает аналогичные ограничения на фоне утверждений о том, что соцсети вредны или вызывают привыкание у несовершеннолетних.

[Моника Роза, член парламента Польши]:

«Каковы последствия? Давление со стороны сверстников, снижение самооценки, чувство отчуждения, одиночество, агрессивный и жестокий контент, разжигание ненависти и дезинформация. Всё, что мы хотели бы скрыть от наших детей в реальном мире, цифровой мир открывает им в беспрецедентных масштабах».

В январе британское правительство заявило, что рассматривает возможность введения ограничений для защиты детей в интернете, после того как Австралия ввела аналогичные законы в декабре.

Эта инициатива может привести к конфликту Варшавы с американскими технологическими компаниями. Некоторые из них выступили против ограничений после австралийского запрета.

Польский закон может вступить в силу к началу 2027 года.

