Анализаторы состояния волос и навигаторы внутри помещений: новинки MWC

В Барселоне открывается Всемирный мобильный конгресс. Здесь свои новинки представляют ведущие технологические компании и стартапы.

Одну из них привезла HairCoSys из Гонконга. Благодаря инструментам искусственного интеллекта и обработке изображений, она превращает смартфоны в профессиональные анализаторы волос и кожи головы. Компания заявляет, что может использовать обычные фотографии, чтобы создавать отчёт и предлагать решения.

Система может предоставлять данные о плотности волос, толщине, а также уровне воспаления, состоянии корней и многом другом.

[Гинесс Шум, представитель HairCoSys]:

«Профессиональные трихологи обладают всеми необходимыми знаниями, но им не так просто провести подробный количественный анализ волос. Мы предоставляем очень подробный количественный отчёт, чтобы решить все проблемы».

Компания Scople AI создала это носимое устройство, которое позиционируется как персональный ИИ-гид для повышения осведомлённости.

Scople получает изображения окружающей среды, обрабатывает их с помощью искусственного интеллекта и выдаёт данные в виде статистики.

[Филип Мадава, представитель Scople AI]:

«Вы идёте по улице и думаете: «Меня кто-нибудь заметил?» Я сделал новую стрижку. Кто-нибудь на меня посмотрел? Scople анализирует ваше окружение. Он сообщает вам, что происходит, отправляет вам оповещение: пять человек посмотрели на вас, и вы улыбались».

Немецкая компания Pinpoint привезла спутниковый навигатор SATlets для использования внутри помещений. Он может работать через смартфон или умные очки. Технология поможет ориентироваться в больших закрытых помещениях, таких как больницы, стадионы или многоэтажные парковки.

[Маттиас Фауст, представитель Pinpoint]:

«Это спутник GPS, но внутри помещения. Спутник посылает очень точный сигнал. И уникальность в том, что вы остаётесь незамеченными. Ваша конфиденциальность защищена, и никто не сможет следить за вами или отслеживать вас».

Всемирный мобильный конгресс открылся в Барселоне 2 марта после предварительных показов для СМИ.

Ожидается, что мероприятие посетит более 100 000 делегатов. Также в выставке участвует около 3000 компаний и стартапов.

