Уровень рождаемости в Южной Корее растёт второй год подряд. Это может быть признаком того, что почти..

Уровень рождаемости в Южной Корее – самый низкий в мире – снова вырос

Уровень рождаемости в Южной Корее растёт второй год подряд. Это может быть признаком того, что почти десятилетний демографический кризис подходит к концу. Впрочем, уровень рождаемости в стране по-прежнему остаётся самым низким в мире.

[Пак Хён Джун, представительница Министерства статистики]:

«Число новых рождений в 2025 году составило 254 500. Это на 6,8% или 16 100 рождений больше, чем в предыдущем году».

Согласно данным Министерства статистики, среднее число рождённых детей на каждую женщину в прошлом году составило 0,8. Годом ранее было 0,75.

Считается, что в 2024 году в Южной Корее начался рост рождаемости из-за постпандемического подъёма.

В 2025 году на 1000 человек приходилось пять новых рождений. Годом ранее было 4,7. Для сравнения, в прошлом году в Китае этот показатель составлял 5,6, а в Японии — 5,7.

Количество браков в Южной Корее в прошлом году выросло на 8,1%. В 2024 был рекордный скачок в 14,8%.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Согласно прогнозу правительства, суммарный коэффициент рождаемости превысит одну целую на женщину к 2031 году.

Короткая ссылка на эту страницу: