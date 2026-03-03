Гроб Рамзеса Великого впервые выставлен в Лондоне

Перенестись на 3000 лет назад и увидеть одного из самых знаковых фараонов Древнего Египта Рамзеса II..

Перенестись на 3000 лет назад и увидеть одного из самых знаковых фараонов Древнего Египта Рамзеса II можно на выставке, посвящённой его правлению, могуществу и наследию.

На экспозиции «Рамзес и золото фараонов» в Лондоне представили 188 бесценных артефактов и сокровищ. Среди них богато украшенные саркофаги, мумии животных, украшения, царские маски и амулеты. Всё это предоставили музеи Египта.

[Андреас Нумхаузер, директор выставок Всемирного наследия]:

«Для перевозки выставки Рамзеса мы использовали два самолёта Boeing 747, и они были полностью загружены».

Также посетители могут увидеть многие предметы, которые никогда ранее не покидали Египет, в том числе оригинальный деревянный гроб, в котором когда-то находилась мумия Рамзеса II.

[Хишам эль-Леити, глава Высшего совета по древностям]:

«Если вы посмотрите на детали и истории, стоящие за каждым предметом, вы увидите множество вещей. Это не просто сам предмет, речь о художнике, который создал эти артефакты. О чём он думал, когда это вырезал».

А благодаря современным технологиям зрители получают опыт виртуальной реальности, переносящий их к великолепным гробницам царицы Нефертари и монументальным храмам Абу-Симбела.

[Андреас Нумхаузер, директор выставок Всемирного наследия]:

«Главное в наших выставках – это всегда артефакты. Это главный фокус. В центре внимания – 188 экспонатов. Но нам также приходится адаптироваться к тому, что люди хотят видеть. И поэтому мы создаем специальную музыку для каждого зала, что нечасто встречается в музейном мире. Мы создали замечательный VR-опыт в конце выставки».

Рамзес II из 19-й династии правил Египтом почти 67 лет. Его считают могущественным царём-воином, благодаря которому начался расцвет древнеегипетской цивилизации.

Считается, что у него было более 100 детей. Он также остаётся одним из самых знаковых фараонов в истории.

До Лондона выставка побывала в других городах мира, включая Париж, Сан-Франциско, Сидней и Токио.

